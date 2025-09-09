الثلاثاء 2025-09-09 12:34 م
 

التوثيق الملكي يعرض وثيقة حول أول تعديل وزاري في تاريخ المملكة

وثيقة حول أول تعديل وزاري في تاريخ المملكة
وثيقة حول أول تعديل وزاري في تاريخ المملكة
 
الثلاثاء، 09-09-2025 11:33 ص
الوكيل الإخباري-   عرض مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي وثيقة تاريخية تعود إلى 7 أيلول 1946، توثّق أول طلب تعديل وزاري في حكومة المملكة الأردنية برئاسة إبراهيم هاشم، وذلك بعد أشهر قليلة من إعلان الاستقلال.اضافة اعلان


وأوضح المركز في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الوثيقة الموجّهة إلى جلالة الملك عبدالله الأول ابن الحسين، تُظهر أن رئيس الوزراء رفع طلب التعديل الوزاري نظرًا إلى التطورات التي طرأت على البلاد، مقترحًا إسناد الحقائب الوزارية إلى الشيخ فهمي أفندي هاشم قاضي القضاة ووزيرًا للعدلية، ومسلم باشا العطار وزيرًا للداخلية ووزيرًا للتجارة والزراعة، ومحمد باشا الشريقي وزيرًا للخارجية ووزيرًا للمعارف، ونقولا بك غنما وزيرًا للمالية.

وتُبرز الوثيقة الأسلوب الدستوري المبكر في المخاطبات الرسمية بين رئاسة الحكومة والعرش الهاشمي، حيث ورد في نصها طلب الموافقة من جلالة الملك على هذه التعديلات إن "استُرضِي ذلك".

وتكتسب هذه الوثيقة أهميتها من كونها شاهدًا على الخطوات الأولى في مسيرة بناء الدولة الأردنية الحديثة، وتعكس طبيعة تشكيل الحكومات في البدايات، حيث كان الوزير الواحد يتولى أكثر من حقيبة وزارية، نظرًا إلى خصوصية المرحلة وقلة الكوادر السياسية آنذاك.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية التربية: إجراءات مشددة بحق هذه المدارس الخاصة

أظهرت بيانات البنك المركزي الأردني أن قيمة احتياطيات البنك من الذهب وصلت إلى مستوى قياسي جديد، مسجلةً 8.042 مليار دولار حتى نهاية شهر آب من العام الحالي. ووفقًا للبيانات التي رصدتها "المملكة"، بلغ حج

اقتصاد محلي احتياطيات الذهب ترتفع إلى مستوى قياسي جديد في الأردن

تعبيرية

أخبار محلية أول اتفاقية للتنقيب عن الذهب في الأردن

رئيس هيئة الأركان المشتركة يلتقي الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب

أخبار محلية رئيس هيئة الأركان المشتركة يلتقي الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب

وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى

أخبار محلية وزيرة التنمية تشارك في إطلاق تقرير "البحث عن العدالة" الإقليمي بالقاهرة

فلق

فن ومشاهير لأول مرة.. خبايا خلاف عبد الحليم ولبنى عبد العزيز بسبب فريد الأطرش

شهيد في قصف مخيم النصيرات

فلسطين شهيد في قصف مخيم النصيرات

فلسطينيون يسعفون شخصًا أصيب خلال انتظاره المساعدات في غزة

فلسطين استشهاد 5 فلسطينيين أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات في خان يونس



 
 





الأكثر مشاهدة