التوثيق الملكي يعرض وثيقة حول أول تعديل وزاري في تاريخ المملكة

وأوضح المركز في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الوثيقة الموجّهة إلى جلالة الملك عبدالله الأول ابن الحسين، تُظهر أن رئيس الوزراء رفع طلب التعديل الوزاري نظرًا إلى التطورات التي طرأت على البلاد، مقترحًا إسناد الحقائب الوزارية إلى الشيخ فهمي أفندي هاشم قاضي القضاة ووزيرًا للعدلية، ومسلم باشا العطار وزيرًا للداخلية ووزيرًا للتجارة والزراعة، ومحمد باشا الشريقي وزيرًا للخارجية ووزيرًا للمعارف، ونقولا بك غنما وزيرًا للمالية.
وتُبرز الوثيقة الأسلوب الدستوري المبكر في المخاطبات الرسمية بين رئاسة الحكومة والعرش الهاشمي، حيث ورد في نصها طلب الموافقة من جلالة الملك على هذه التعديلات إن "استُرضِي ذلك".
وتكتسب هذه الوثيقة أهميتها من كونها شاهدًا على الخطوات الأولى في مسيرة بناء الدولة الأردنية الحديثة، وتعكس طبيعة تشكيل الحكومات في البدايات، حيث كان الوزير الواحد يتولى أكثر من حقيبة وزارية، نظرًا إلى خصوصية المرحلة وقلة الكوادر السياسية آنذاك.
-
أخبار متعلقة
-
أول اتفاقية للتنقيب عن الذهب في الأردن
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يلتقي الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب
-
وزيرة التنمية تشارك في إطلاق تقرير "البحث عن العدالة" الإقليمي بالقاهرة
-
قرارات صادرة عن وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة
-
الاردن يدين بأشدّ العبارات القصف الإسرائيلي على مناطق في سوريا
-
الحكومة : 3 قرارات لتحفيز التداول في سوق عمّان وتعزيز ثقة المستثمرين
-
السفارة الأميركية في عمّان تحتفل بمرور 249 عامًا على استقلال الولايات المتحدة
-
جامعة العلوم والتكنولوجيا الأولى محليا في مؤشر البحث العلمي لعام 2023