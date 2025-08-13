الجمارك الأردنية تضبط أكثر من نصف مليون حبة كبتاجون

10:10 ص

الوكيل الإخباري- تمكنت كوادر دائرة الجمارك الأردنية العاملة في مركز جمرك الكرامة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون المخدرة والتي بلغ عددها 517,000 حبة.





واضافت الدائرة أن المضبوطات كانت مخبأة بطريقة احترافية داخل صوانٍ معدنية تم تجهيزها خصيصًا لهذه الغاية، داخل إحدى الشاحنات القادمة من احدى الـدول المجاورة.