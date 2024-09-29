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الجيش الاردني : صاروخ من نوع (غراد) سقط في منطقة صحراوية بالموقر

شعار القوات المسلحة الأردنية
القوات المسلحة الأردنية
الأحد، 29-09-2024 12:13 ص

الوكيل الإخباري-   صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، أن صاروخاً من نوع (غراد) سقط مساء اليوم في منطقة صحراوية خالية من السكان في الموقر.
وبين المصدر أنه لم تقع أضرار بشرية ولا مادية نتيجة سقوط الصاروخ الذي أُطلق من جنوب لبنان، فيما تحرّكت الفرق المعنية للموقع.

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وأفاد المصدر بأن منظومات الدفاعات الجوية ستتعامل مع أي نشاط لصواريخ أو طائرات مسيرة أخرى تحاول اختراق الأجواء الأردنية.


وأهاب المصدر بالمواطنين ضرورة تلقي المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم تناقل الشائعات والروايات التي من شأنها إثارة الهلع والفوضى، مطمئناً بأن القوات المسلحة ماضية في حماية سماء وأرض وحدود المملكة الأردنية الهاشمية من أي خطر يراد به زعزعة أمنها واستقرارها.

 
gnews

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