الجيش الاردني : صاروخ من نوع (غراد) سقط في منطقة صحراوية بالموقر

الوكيل الإخباري- صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، أن صاروخاً من نوع (غراد) سقط مساء اليوم في منطقة صحراوية خالية من السكان في الموقر.

وبين المصدر أنه لم تقع أضرار بشرية ولا مادية نتيجة سقوط الصاروخ الذي أُطلق من جنوب لبنان، فيما تحرّكت الفرق المعنية للموقع.

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وأفاد المصدر بأن منظومات الدفاعات الجوية ستتعامل مع أي نشاط لصواريخ أو طائرات مسيرة أخرى تحاول اختراق الأجواء الأردنية.