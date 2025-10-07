الثلاثاء 2025-10-07 02:51 م
 

نضال الأحمدية تثير الجدل بتعاطفها مع فضل شاكر

نضال الأحمدية
 
الثلاثاء، 07-10-2025 12:03 م

الوكيل الإخباري-   أثارت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية جدلاً واسعًا بعد دفاعها عن الفنان فضل شاكر خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الصورة"، بعد تسليم نفسه للسلطات اللبنانية تمهيدًا لمحاكمته في قضايا مرتبطة بأحداث "عبرا" عام 2013.

وقالت الأحمدية إن شاكر "مريض، ومظلوم، ولم يشارك في القتل بل كان يدافع عن نفسه"، مشيرة إلى أنه "رقيق وحنون ولا يمكن أن ينتمي لجماعة إرهابية".


ورفضت فكرة اعتذاره، قائلة: "يعتذر عن ماذا؟ لمن شرّدوه وتركوه في غرفة على السطح؟"، مؤكدة قناعتها ببراءته.


وتستمر محاكمة شاكر في قضايا تتعلق بحمل السلاح والانضمام لجمعيات مسلحة، وسط توقعات قانونيين بأن القضية قد تطول، مع احتمال البراءة لعدم ذكر اسمه في محاكمات سابقة.

 

ارم نيوز 

 

 
 
