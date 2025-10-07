نضال الأحمدية تثير الجدل بتعاطفها مع فضل شاكر

وقالت الأحمدية إن شاكر "مريض، ومظلوم، ولم يشارك في القتل بل كان يدافع عن نفسه"، مشيرة إلى أنه "رقيق وحنون ولا يمكن أن ينتمي لجماعة إرهابية".
ورفضت فكرة اعتذاره، قائلة: "يعتذر عن ماذا؟ لمن شرّدوه وتركوه في غرفة على السطح؟"، مؤكدة قناعتها ببراءته.
وتستمر محاكمة شاكر في قضايا تتعلق بحمل السلاح والانضمام لجمعيات مسلحة، وسط توقعات قانونيين بأن القضية قد تطول، مع احتمال البراءة لعدم ذكر اسمه في محاكمات سابقة.
