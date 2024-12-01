 
الأحد 2024-12-01 12:52 م
 

الجيش يحبط محاولة تهريب مواد بواسطة طائرة مسيرة

الطائرة المسيرة المضبوطة
الطائرة المسيرة التي جرى اسقاطها
الأحد، 01-12-2024 11:07 ص

الوكيل الإخباري- أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية، فجر اليوم الأحد، على واجهتها الغربية ضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تهريب مواد بواسطة طائرة مسيرة (درون).

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وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي: "إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، تمكنت من إحباط محاولة تهريب مواد بواسطة طائرة مسيرة حاولت اجتياز الحدود"، موضحاً أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصد الطائرة ومتابعتها، وتم التعامل معها وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.


وأكّد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في تسخير قدراتها وإمكاناتها المختلفة، لمنع كافة أشكال عمليات التسلل والتهريب للمحافظة على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.

 
gnews

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