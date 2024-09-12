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الحكومة: المركبات دون سعر الـ10 آلاف دينار لن تتأثر بقرار الضريبة

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 12-09-2024 05:24 م

الوكيل الإخباري-    أكدت الحكومة، إن أي سيارة كهربائية يكون سعرها أقل من 10 آلاف دينار لن يطرأ أي تعديل على الضريبة المفروضة عليها حاليا.

وبينت أن نسبة السيارات الكهربائية التي يقل سعرها عن 10 آلاف دينار في السوق المحلي 29%، وهي لن تتأثر بالقرار.

وقالت إن تخفيض الضريبة الخاصة على مركبات البنزين سيشمل المركبات التي تقل أعمارها عن 5 سنوات فقط.

وكان مجلس الوزراء قد أقر نظاماً معدِّلاً لنظام الضَّريبة الخاصَّة لسنة 2024م، تمَّ بموجبه تخفيض الضَّريبة الخاصَّة على مركبات البنزين ورفعها تصاعديَّا على الشَّرائح الأعلى سعراً من المركبات الكهربائيَّة.

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