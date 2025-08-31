الحكومة تصدر جملة من القرارات الهامة

07:44 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/744298 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان نظام فهرسة وتصنيف المعلومات والوثائق لسنة 2025م. اضافة اعلان





ويأتي النِّظام لمواكبة التَّعديلات التي طرأت على قانون ضمان حقّ الحصول على المعلومات، وانسجاماً مع أحكامه، خصوصاً المادَّتين 12 و13 اللتين توضِّحان الاستثناءات على حق الحصول على المعلومات، وإلزام كل دائرة بفهرسة وتنظيم المعلومات والوثائق التي تتوافر لديها حسب الأصول المهنية والفنية المرعية، وتصنيف ما يتوجب اعتباره منها سريَّاً ومحميَّاً حسب التشريعات النافذة، ووفق آلية تصنيف وفهرسة ومدد يتم تحديدها بمقتضى الأنظمة النافذة.



وأكد مجلس الوزراء في هذا الإطار على أهمية تخصيص كوادر بشرية في كلِّ مؤسسة للقيام بفهرسة وحفظ المعلومات ضمن مديريات الاختصاص، حيث تم إعداد نظام فهرسة وتصنيف المعلومات والوثائق لسنة 2025 من خلال لجنة مشتركة سُمّيت من مجلس المعلومات، وضمَّت ممثلين عن وزارة الثقافة، ودائرة المكتبة الوطنية، ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، والمركز الوطني لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى خبراء في مجال فهرسة وتصنيف المعلومات والوثائق.



ومن شأن هذه الأحكام أن تعزِّز الشفافية ومشاركة المعلومات بطريقة أكثر فاعلية وسرعة؛ بما يكفل حق الحصول على المعلومات، وذلك من خلال تنظيم إجراءات موحدة لفهرسة وتصنيف المعلومات والوثائق في الدوائر المشمولة بأحكام هذا النظام.



كما يحدِّد النِّظام فئات ودرجات تصنيف المعلومات والوثائق في الدوائر المعنية وإلزامها بوضع أسس بمدد استبقاء الوثائق المدرجة في سجلاتها حسب تصنيفها، بالإضافة إلى وضع آليَّة في كلِّ دائرة لفهرسة وتصنيف المعلومات والوثائق.



ولغايات تطبيق النظام في جميع الوزارات والمؤسَّسات والدَّوائر الحكوميَّة، عقدت وزارة الثَّقافة/ دائرة المكتبة الوطنيَّة (78) دورة تدريبيَّة في مجال التَّعريف بفهرسة وتصنيف الوثائق وإدارة الملفَّات، بواقع 7 أيَّام للتَّدريب التطبيقي و3 أيَّام للتَّدريب النَّظري في كلِّ دورة، استفاد منها (1394) متدرِّباً ومتدرِّبة من جميع الوزارات والمؤسَّسات والدَّوائر الحكوميَّة، بما يضمن التَّطبيق السَّليم لأحكام قانون ضمان حقّ الحصول على المعلومات.



يشار إلى أنَّ الأردن أول دولة عربيَّة أقرَّت قانوناً لضمان حقّ الحصول على المعلومات عام 2007م، وقد مرّ القانون بسلسلة من التطورات لتعزيز العمل به وتطبيقه وفقاً لأفضل الممارسات.



كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لنظام معدِّل لنظام ترخيص السوَّاقين لسنة 2025م.



ويأتي مشروع النِّظام لغايات توحيد مُدد رخص القيادة بالفئات الرابعة والخامسة والسادسة التي كانت تمنح لخمس سنوات، مع مدد رخص القيادة للفئات الأولى والثانية والثالثة لتصبح جميعها عشر سنوات.



ويهدف التعديل أيضًا إلى إلزام سائقي مركبات النقل العام ونقل الطلاب بالحصول على تصريح سنوي للعمل في هذا المجال؛ وذلك تحقيقاً للسلامة المرورية، وللتسهيل على المواطنين، والحفاظ على السلامة العامَّة لمستخدمي هذا النَّوع من وسائل النَّقل.



وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على تعديل الأسس المعتمدة لإيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف، لتشمل تركيب أنظمة خلايا شمسية مرتبطة بالشبكة الكهربائية لمنازل ذوي شهداء القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية.



ويعكس القرار اعتزاز الدولة الأردنية بتضحيات الشهداء، وحرصها على رعاية أسرهم ومساندتهم، من خلال توفير حلول مستدامة تسهم في تخفيض فاتورة الكهرباء وتخفيف الأعباء عنهم.



كما قرَّر المجلس الموافقة على قرار مجلس إدارة سلطة المياه المتضمن السماح لجمعية الطويسة الخيرية باستغلال بئر أبو الضباع الخامس الحكومي، الواقع في قرية أبو عامود منطقة الديسة؛ لإتمام مشروع الاستزراع السمكي وإنتاج بعض المحاصيل الموسمية.



وسيتم بموجب القرار تفويض البئر للجمعية وفقاً لأحكام المادَّة (14) من نظام مراقبة المياه الجوفية، وبإنتاجية (70) متراً مكعباً في الساعة، بما يخدم المجتمع المحلي ويوفر فرص عمل للشباب من أهل المنطقة.



وعلى صعيد التَّعاون الدَّولي، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم لإقامة مشاورات سياسية بين وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ووزارة الخارجية في جمهورية كولومبيا.



كما قرَّر المجلس الموافقة على بروتوكول بشأن تبادل المعلومات الأولية حول البضائع والمركبات المنقولة عبر الحدود الدولية بين دائرة الجمارك ولجنة الجمارك الأوزبكيَّة.



وتأتي الاتفاقيَّتان في إطار سعي المملكة لتعزيز علاقات التَّعاون مع الدُّول الشَّقيقة والصَّديقة في مختلف المجالات، بما يحقِّق المصالح المشتركة، ويسهم في تعزيز التَّعاون وتبادل الخبرات والتَّجارب.

وعلى صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء نقل المستشار في وزارة الشؤون السِّياسيَّة والبرلمانيَّة عبد الرحيم الواكد لموقع أمين عام مجلس الأعيان.



كما قرَّر المجلس تسمية أعضاء في المجلس الوطني للأمن السِّيبراني، وهم: رئيس جامعة الحسين التقنيَّة الدكتور إسماعيل صالح الحنطي، ومدير عام شركة توزيع الكهرباء المهندسة ريم محمَّد حمدان، ورئيس هيئة المديرين لجمعيَّة شركات تقنيَّة المعلومات والاتِّصالات الأردنيَّة.



وقرَّر مجلس الوزراء تعيين رئيس وأعضاء مجلس مفوَّضي هيئة الأوراق الماليَّة، وهم: عماد محمد أبو حلتم / رئيساً، وعلاء الدين ناصر الزعبي، وإلياس أيوب زريقات، ومحمَّد عبد الستَّار جرادات.