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الحكومة تعدل ضريبة الدخان

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 12-09-2024 03:03 م

الوكيل الإخباري- عدلت الحكومة الضَّريبة المفروضة على الدُّخان؛ تماشياً مع الاستراتيجيَّة الوطنيَّة لمكافحة التَّبغ والتَّدخين بجميع أشكاله.

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وبررت الحكومة قرارها بالحدِّ من الانتشار المتسارع للتَّدخين بالوسائل الإلكترونيَّة لدى جميع الأفراد، خصوصاً فئة الأطفال، بالإضافة إلى معالجة الاختلافات الكبيرة في الضَّريبة المفروضة على السَّجائر التَّقليديَّة والبدائل الأخرى لها.

 
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