الحكومة تقرر إنشاء صندوق دعم نقل الركاب

ويهدف الصندوق إلى تطوير مرافق نقل الركاب، ودعم وتطوير خدمات نقل الركاب والعاملين فيه، والاستثمار في خدمات نقل الركاب ومواجهة أية ظروف طارئة يواجهها القطاع مستقبلا.
وسيكون للصندوق أثر إيجابي على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي للركاب والمشغلين من خلال تحفيز المواطنين على مزيد من الاستخدام لوسائط النقل العام في التنقل والحركة وتوفير الدعم اللازم لأجور النقل للفئات المستهدفة ومنها طلاب الجامعات الرسمية وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.
كما سيساهم الصندوق في زيادة فرص العمل المتاحة للعاملين في قطاع نقل الركاب من خلال تطوير القطاع، علاوة على توفير تمويل لإدخال أنظمة النقل الذكية إلى قطاع النقل العام، وتحديث الأسطول من خلال تقديم منح وقروض لدعم المشغلين.
وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود تحسين قطاع النقل العام في المملكة، وتعزيز كفاءته بما ينعكس إيجابا على المواطنين والمشغلين، حيث سيكون للصندوق دور رئيس في دعم استدامة وتمويل مشاريع النقل المختلفة وتوفير نقل عام منتظم يقلل من كلفة التنقل ويعطي حافزية للمواطنين خاصة المرأة للمشاركة في سوق العمل.
-
أخبار متعلقة
-
الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير التركي
-
الحكومة تعفي شاحنات المساعدات إلى غزة من الرسوم والضريبة
-
%50 إعفاء رسوم تراخيص وتصاريح مشغلي النقل للعام 2025
-
الحكومة تعلن عن قروض بدون فوائد لهذه الفئة
-
قرار حكومي بخصوص البنك المركزي الأردني
-
الحكومة تصدر جملة من القرارات
-
حماية المستهلك تحذر من لحوم رائحتها كريهة وغير صالحة للاستخدام البشري
-
الرئيس الفلسطيني يغادر إلى الأردن للقاء الملك