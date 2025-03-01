الحكومة: مبادرات ومساعدات لآلاف الأردنيين في شهر رمضان

الوكيل الإخباري- كشف وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، عن حزمة من الفعاليات والمبادرات الإنسانية تشمل مساعدات للأسر الفقيرة وإعفاءات جمركية يستفيد منها الآلاف في شهر رمضان المبارك.

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وقال المومني في منشور بثه عبر صفحته في منصتي إكس وفيسبوك، إن وزارة التنمية الاجتماعية ستنفذ مبادرات تستهدف 139 ألف أسرة خلال شهر رمضان، إلى جانب إقامة العديد من الأنشطة داخل المراكز الإيوائية التي تُعنى بالأيتام وذوي الإعاقة وطالبي الحماية والرعاية، وتشمل موائد إفطار ومسابقات وتوزيع ملابس العيد لنحو 1373 منتفعا ومنتفعة.



وأنهت الوزارة توزيع قسائم شرائية بقيمة 100 دينار على 60 ألف أسرة في 108 مناطق مختلفة من المملكة، بحسب المومني.



وأشار المومني إلى أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية ستوزّع الآلاف من طرود الخير والمساعدات الغذائية التي يتم إيصالها لمستحقيها من الأسر.



وأبان أن صندوق الزكاة سيطلق حملة توزيع 10 آلاف كوبون تسوّق بقيمة 30 دينارا للكوبون الواحد من المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لتوزيعها على الأسر التي تحتاجها في مناطق مختلفة من المملكة، إضافة إلى حملة توزيع 40 ألف طرد تمويني من قبل لجان الزكاة في المملكة من التبرعات العينية التي تردهم أو من حساب لجنة الزكاة.



وسيستمر الصندوق في توزيع مواد تموينية على الأسر، وتقديم عيدية نقدية قيمتها 30 ديناراً لكل أسرة وأسر الأيتام ممن يتقاضون مساعدة شهرية تودع لهم في البنوك إضافة لرواتبهم الشهرية، وفق المومني.

وأضاف المومني أنه للمحافظة على وفرة السلع الغذائية واستقرار أسعارها، اتخذت وزارة الصناعة والتجارة والتموين العديد من الإجراءات الاستباقية التي تستهدف المحافظة على توازانات السوق المحلي وتعزيز المخزون الغذائي.



وعدّد المومني مجموعة من الإجراءات، كتمديد العمل بقرار تكليف شركة الصوامع بتقديم أسعار تخزين تشجيعية للشركات المستوردة من القطاع الخاص للمواد الأساسية لضمان الحد من الأثر التضخمي، وبما ينعكس إيجابياً على أسعار السلع التي تباع للمواطنين، إضافة إلى تمديد العمل بقرار الإعفاء من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات العامة والخاصة المترتبة على أجور الشحن البحري لمدة 3 أشهر للمساهمة في استقرار الاسعار في شهر رمضان.



ومن تلك الإجراءات أيضا، تسريع إجراءات التخليص على البضائع الموردة للمملكة من مناشئ مختلفة لإبقاء المخزون عند أعلى المستويات، علما أن سلاسل التوريد تعمل بانتظام، وفق المومني.

وأضاف "تقوم وزارة الصناعة والتجارة والتموين بجولات رقابية على الأسواق خلال شهر رمضان المبارك، إلى جانب تخصيص أرقام للشكاوى من أي تلاعب بالأسعار".