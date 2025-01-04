الحكومة: مستمرون في إسناد الشعب السوري بتوجيهات مباشرة من جلالة الملك

وبين عبر تغريدة على منصة "X" بأن استقرار سوريا ركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة، ومشيراً إلى أن الأردن سيقف مع الشعب السوري الشقيق في عملية إعادة بناء دولة عربية موحدة، مستقلة، مستقرة.
الأردن، وبتوجيهات مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني، مستمر في تقديم كل ما يستطيع من دعم وإسناد إلى الشعب السوري الشقيق.— Dr. Mohammad H Al-Momani (د. محمد حسين المومني) (@DrMohAlmomani) January 4, 2025
فاستقرار #سوريا ركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة، وسنقف مع شعبها الشقيق في عملية إعادة بنائها دولة عربية موحدة، مستقلة، مستقرة. #الأردن https://t.co/JqdaQl5EG7
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