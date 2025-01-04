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الحكومة: مستمرون في إسناد الشعب السوري بتوجيهات مباشرة من جلالة الملك

قافلة مساعدات أردنية إلى سوريا - أرشيفية
قافلة مساعدات أردنية إلى سوريا - أرشيفية
السبت، 04-01-2025 03:02 م
الوكيل الإخباري-   قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني بأن الأردن وبتوجيهات مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني، مستمر في تقديم كل ما يستطيع من دعم وإسناد إلى الشعب السوري الشقيق.اضافة اعلان


وبين عبر تغريدة على منصة "X" بأن استقرار سوريا ركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة، ومشيراً إلى أن الأردن سيقف مع الشعب السوري الشقيق في عملية إعادة بناء دولة عربية موحدة، مستقلة، مستقرة.
 
gnews

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