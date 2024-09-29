الحكومة و "الفاو" توقعان اتفاقية لمعالجة ندرة المياه

الوكيل الإخباري- وقع وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، وممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) المهندس نبيل عساف اليوم الأحد، اتفاقية لإطلاق مبادرة حول "ندرة المياه في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا".

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وحسب بيان للوزارة، استعرض أبو السعود التحديات المائية التي تواجه الأردن وجهود ضمان استدامة المتاح منها من خلال البحث عن حلول استراتيجية، مبينًا أن مشروع "مبادرة ندرة المياه" يعد فرصة كبيرة لتعزيز التخطيط وإدارة الموارد المائية وتعزيز المعرفة وتطوير القدرات ورفع الوعي وتبادل الخبرات وتعزيز الاستخدام المستدام للمياه في الزراعة.



وأكد أن وزارة المياه والري تسعى من خلال المبادرة إلى تحقيق أفضل إدارة متكاملة للمياه وتعزيز حوكمتها، وضمان مرونة خدمات المياه لتعزيز الأمن المائي والوصول إلى التقنيات الحديثة في الري والزراعة، بهدف تحقيق الأمن الغذائي ومواجهة آثار التغيرات المناخية مع الاستمرار بتوسيع آفاق التعاون الإقليمي لضمان استدامة الموارد المائية وتبادل الخبرات.



من جهته أكد عساف أهمية هذه الشراكة في معالجة تحديات ندرة المياه في المنطقة، مضيفا أنه "من خلال العمل معًا، يمكننا خلق مستقبل أكثر استدامة ومرونة للشعب الأردني"، متوقعا أن يكون للمبادرة تأثير كبير على منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه وتعزيز الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.



وتحدد الاتفاقية بحسب البيان، الأهداف الرئيسية لمبادرة المياه المستدامة، بما في ذلك تعزيز حوكمة المياه الزراعية وتعزيز قدرة أنظمة الغذاء وخدمات المياه على الصمود في مواجهة تغير المناخ، ونشر المعرفة والخبرة من خلال تعزيز التعاون الإقليمي.



وبحسب منظمة الأغذية والزراعة تعتبر مبادرة "ندرة المياه" منصة تجمع بين الشركاء الإقليميين والوطنيين الملتزمين بتعزيز التعاون بشأن قضايا المياه والغذاء في المنطقة، وتهدف إلى دعم التخطيط الاستراتيجي وتحسين تخطيط إدارة المياه ودعم وتطوير استخدامات المياه غير التقليدية، وتضم المبادرة 17 مخرجا انبثق عنها 17 نشاطا، ويشارك الأردن في 15 مخرجا منها، وتبلغ قيمة المبادرة كاملة 31.5 مليون دولار .