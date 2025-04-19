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الحموري يشارك في ملتقى الهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين

غزة
غزة
 
السبت، 19-04-2025 12:54 م

الوكيل الإخباري-   شارك الرئيس التنفيذي لمبادرة صحة غزة الدكتور فوزي الحموري، في ملتقى الهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين، والذي عقد في إسطنبول تحت عنوان "من الركام نبني الأمل"، بهدف تنسيق الجهود العربية والدولية لإعادة إعمار قطاع غزة.

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وقال الحموري في بيان اليوم السبت، إن المبادرة بالتعاون مع شركائها نفذت مشاريع لمساندة القطاع الصحي في غزة، حيث شملت المشاريع الطارئة والمتوسطة وطويلة المدى ومنها إرسال الفرق الطبية والمساعدات الطبية والإنسانية ودعم التعليم الطبي وإعادة تأهيل المستشفيات المتضررة وإرسال المستشفيات الميدانية.


وأكد أهمية التشاركية والتنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان وصول المساعدات الطبية والإغاثية للأهل في غزة، وذلك من خلال المنصة التي أطلقتها مبادرة صحة غزة أخيرا HopeBridge المعنية في تنسيق الجهود بين جميع الشركاء وبالتنسيق مع المستفيدين في القطاع.

 
gnews

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