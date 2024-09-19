الخدمة والإدارة العامة تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

وقال رئيس الهيئة سامح الناصر خلال الاحتفال، إن مناسبة ذكرى المولد النبوي فرصة للتأكيد على المعاني والقيم السامية التي جاء بها ديننا الحنيف والمتمثلة بالتسامح والوسطية والبذل والعطاء والعمل بجد واجتهاد.
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