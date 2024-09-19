الخدمة والإدارة العامة تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

الوكيل الإخباري- نظمت هيئة الخدمة والإدارة العامة، اليوم الخميس، احتفالا دينيا بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، تضمن العديد من الفعاليات التي استحضرت الدلالات العظيمة لهذه المناسبة العطرة.

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