 
الخميس 2024-09-19 07:03 م
 
 

الخدمة والإدارة العامة تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

الخدمة والإدارة العامة تحتفل
الخدمة والإدارة العامة تحتفل
الخميس، 19-09-2024 06:29 م

الوكيل الإخباري-    نظمت هيئة الخدمة والإدارة العامة، اليوم الخميس، احتفالا دينيا بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، تضمن العديد من الفعاليات التي استحضرت الدلالات العظيمة لهذه المناسبة العطرة.

اضافة اعلان


وقال رئيس الهيئة سامح الناصر خلال الاحتفال، إن مناسبة ذكرى المولد النبوي فرصة للتأكيد على المعاني والقيم السامية التي جاء بها ديننا الحنيف والمتمثلة بالتسامح والوسطية والبذل والعطاء والعمل بجد واجتهاد.

 
gnews

أحدث الأخبار

المؤسسة العامة للغذاء والدواء

أخبار محلية ندوة علمية في "الغذاء والدواء" حول مرض السكري

جعفر حسان

أخبار محلية رئيس الوزراء يستقبل رئيس مجلس الأعيان

الخدمة والإدارة العامة تحتفل

أخبار محلية الخدمة والإدارة العامة تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

ذهب

أسواق ومال صعود كبير في أسعار الذهب

تنويه من اي فواتيركم

أخبار محلية إي فواتيركم : توقف خدماتنا في هذا الموعد

العيسوي يعزي عشيرة القطيشات

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي عشيرة القطيشات

طائرة تابعة للملكية الأردنية

أخبار محلية الطيران المدني: لا تغيير على حركة الطيران من عمان إلى بيروت

حسن نصر الله

عربي ودولي نصر الله: ما حدث إعلان حرب



 


الأكثر مشاهدة