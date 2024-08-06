 
الثلاثاء 2024-08-06 03:42 م
 
 

الخدمة والإدارة العامة تطلق موقعها الإلكتروني الجديد

هيئة الخدمة والإدارة العامة
هيئة الخدمة والإدارة العامة




 

الثلاثاء، 06-08-2024 03:19 م
الوكيل الإخباري-   أطلقت هيئة الخدمة والإدارة العامة، اليوم الثلاثاء، موقعها الإلكتروني الجديد الذي يعكس هوية الهيئة، ويتماشى مع أهدافها الاستراتيجية في تحقيق التواصل الفعال مع الفئات المعنية.

وقال رئيس الهيئة سامح الناصر، إن تحديث موقع “الخدمة والإدارة العامة” الإلكتروني (www.spac.gov.jo) يهدف إلى إبراز إنجازاتها، وتوفير مرجعية تتيح معلومات عن مهامها وأدوارها ومسؤولياتها بموجب التشريعات الناظمة لعمل الهيئة.

وأضاف أن الموقع يتيح أدلة إرشادية، والتشريعات الناظمة لإدارة الموارد البشرية في القطاع العام، لإيجاد تحول جذري ومستدام في تحديث وتعزيز كفاءة وفعالية القطاع العام، وتمكينه ليكون رافعة لمسارات التحديث السياسي والاقتصادي للدولة الأردنية الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني.

وبين الناصر أن الموقع الإلكتروني الجديد يسهم في تعزيز الشفافية وتسهيل عملية البحث والاستعلام عن المعلومات بفضل تصميمه الحديث إذ يمكن للمستخدمين استخدامه بسهولة وسلاسة ما يعزز من تجربتهم الرقمية ويعكس التزام الهيئة بتقديم أفضل الخدمات الإلكترونية الممكنة.

بدوره، أشار المدير التنفيذي لإدارة الدعم الفني والاستشاري في الهيئة ياسر النسور، إلى أن تطوير الموقع جاء بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وفقا لمعايير التصميم الموحد للمواقع الإلكترونية الحكومية.

وأوضح أن البنية الجديدة للموقع تحتوي على نوافذ عدة أبرزها: خدمات الموظفين، ومنصة تفاعلية لتقديم استشارات حول نظام الموارد البشرية والنظام المعدل لنظام الخدمة المدنية، فضلا عن إتاحته خدمة الاقتراحات والشكاوى لتحقيق التواصل بشكل سريع وفعال وبكفاءة عالية.

وقال النسور إن منصة طلب الاستشارة وطلب الدعم الفني التي يوفرها الموقع، تعتبر منصة متكاملة لموظفي الحكومة للحصول على استشارات مهنية وفنية في مختلف مجالات العمل الإداري والموارد البشرية، مبينا أنها تتيح للموظفين تقديم طلبات استشارة ودعم بسهولة وسرعة، إضافة إلى متابعة حالة طلباتهم وتلقي الردود من الخبراء والمختصين في الهيئة.
gnews

أحدث الأخبار

مدير الأمن العام

أخبار محلية إيعاز هام من مدير الأمن العام تزامنا مع نتائج التوجيهي

صورة سيلفي

منوعات بالفيديو.. إنقاذ شابة سقطت في وادي أثناء التقاط 'سيلفي' في الهند

حزب الله

عربي ودولي "حزب الله" ينعى أحد مقاتليه

هيئة الخدمة والإدارة العامة

أخبار محلية الخدمة والإدارة العامة تطلق موقعها الإلكتروني الجديد

سامسونج

أخبار الشركات سامسونج للإلكترونيات تكشف عن تقرير الاستدامة لعام 2024

مبنى امانة عمان

أخبار محلية "اسكان الأمانة" يصدر دفعة جديدة لمستحقي القروض

العضلات

طب وصحة طريقة علمية لتقييم قوّة عضلات العمود الفقري

ازالة الحبر

فيديو منوع طريقة سهلة لإزالة الحبر من الملابس





 


 



الأكثر مشاهدة