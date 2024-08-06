الخدمة والإدارة العامة تطلق موقعها الإلكتروني الجديد

وقال رئيس الهيئة سامح الناصر، إن تحديث موقع “الخدمة والإدارة العامة” الإلكتروني (www.spac.gov.jo) يهدف إلى إبراز إنجازاتها، وتوفير مرجعية تتيح معلومات عن مهامها وأدوارها ومسؤولياتها بموجب التشريعات الناظمة لعمل الهيئة.
وأضاف أن الموقع يتيح أدلة إرشادية، والتشريعات الناظمة لإدارة الموارد البشرية في القطاع العام، لإيجاد تحول جذري ومستدام في تحديث وتعزيز كفاءة وفعالية القطاع العام، وتمكينه ليكون رافعة لمسارات التحديث السياسي والاقتصادي للدولة الأردنية الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني.
وبين الناصر أن الموقع الإلكتروني الجديد يسهم في تعزيز الشفافية وتسهيل عملية البحث والاستعلام عن المعلومات بفضل تصميمه الحديث إذ يمكن للمستخدمين استخدامه بسهولة وسلاسة ما يعزز من تجربتهم الرقمية ويعكس التزام الهيئة بتقديم أفضل الخدمات الإلكترونية الممكنة.
بدوره، أشار المدير التنفيذي لإدارة الدعم الفني والاستشاري في الهيئة ياسر النسور، إلى أن تطوير الموقع جاء بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وفقا لمعايير التصميم الموحد للمواقع الإلكترونية الحكومية.
وأوضح أن البنية الجديدة للموقع تحتوي على نوافذ عدة أبرزها: خدمات الموظفين، ومنصة تفاعلية لتقديم استشارات حول نظام الموارد البشرية والنظام المعدل لنظام الخدمة المدنية، فضلا عن إتاحته خدمة الاقتراحات والشكاوى لتحقيق التواصل بشكل سريع وفعال وبكفاءة عالية.
وقال النسور إن منصة طلب الاستشارة وطلب الدعم الفني التي يوفرها الموقع، تعتبر منصة متكاملة لموظفي الحكومة للحصول على استشارات مهنية وفنية في مختلف مجالات العمل الإداري والموارد البشرية، مبينا أنها تتيح للموظفين تقديم طلبات استشارة ودعم بسهولة وسرعة، إضافة إلى متابعة حالة طلباتهم وتلقي الردود من الخبراء والمختصين في الهيئة.
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