 
السبت 2025-01-11 01:46 م
 

الداخلية : 52406 سوريين غادروا الأردن عبر معبر جابر

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
السبت، 11-01-2025 01:18 م

الوكيل الإخباري-   بلغ عدد اللاجئين السوريين المغادرين من داخل المخيمات في الأردن إلى سوريا 1053 لاجئا بمغادرة طوعية، وفقا لوزارة الداخلية.

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وأشارت وزارة الداخلية  السبت، إلى أن عدد المغادرين من اللاجئين السوريين من خارج المخيمات بلغ 10262 لاجئا.


فيما بلغ العدد الكلي للمغادرين من اللاجئين السوريين عبر مركز حدود جابر 11315 لاجئا.


ووصل العدد الكلي للمغادرين السوريين من اللاجئين وغير اللاجئين عبر معبر جابر 52406 منهم سوريون قادمون من دول أخرى.


 

 
gnews

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