الجمعة 2025-03-28 10:14 م
 

الدفاع المدني يتعامل مع 1437 حادثًا خلال 24 ساعة الماضية

ارشيفية
تعبيرية
 
الجمعة، 28-03-2025 09:56 م
الوكيل الإخباري-تعاملت كوادر مديرية الدفاع المدني، خلال الـ24 ساعة الماضية، مع 1271 حالة إسعافية بمعدل زمن استجابة بلغ 7 دقائق و35 ثانية، إضافة إلى 108 حوادث إنقاذ بمتوسط زمن استجابة قدره 7 دقائق و36 ثانية، و58 حادث إطفاء بزمن استجابة بلغ 7 دقائق و34 ثانية.اضافة اعلان


وأكدت المديرية استمرار جاهزيتها للتعامل مع مختلف الحوادث، داعية المواطنين إلى الالتزام بإجراءات السلامة العامة، خاصة مع قرب حلول عطلة عيد الفطر السعيد.
 
gnews

أحدث الأخبار

دلو ماء

أخبار محلية وفاة طفلة غرقًا بدلو ماء في الأغوار الشمالية

مصر ولبنان

عربي ودولي مصر تؤكد موقفها الداعم للبنان وإدانتها لقصف القوات الإسرائيلية مبنى في بيروت

ارشيفية

أخبار محلية الدفاع المدني يتعامل مع 1437 حادثًا خلال 24 ساعة الماضية

تعبيرية

الطقس الأرصاد تكشف عن حالة الطقس طوال أيام عيد الفطر

وزارة الخارجية الأردنية

أخبار محلية الخارجية تعزي بضحايا زلزالي ميانمار وتايلند

معبر وادي عربة الجنوبي

أخبار محلية تمديد ساعات العمل في معبر وادي عربة الجنوبي الحدودي اعتبارا من الأحد المقبل

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

فلسطين نتنياهو يكلف الموساد بمهمة سرية دول تقبل أهالي غزة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

عربي ودولي نتنياهو: إسرائيل ستواصل مهاجمة كل مكان في لبنان للتصدي لأي تهديد



 
 





الأكثر مشاهدة