الدفاع المدني يتعامل مع 1437 حادثًا خلال 24 ساعة الماضية

09:56 م

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الوكيل الإخباري- تعاملت كوادر مديرية الدفاع المدني، خلال الـ24 ساعة الماضية، مع 1271 حالة إسعافية بمعدل زمن استجابة بلغ 7 دقائق و35 ثانية، إضافة إلى 108 حوادث إنقاذ بمتوسط زمن استجابة قدره 7 دقائق و36 ثانية، و58 حادث إطفاء بزمن استجابة بلغ 7 دقائق و34 ثانية. اضافة اعلان





وأكدت المديرية استمرار جاهزيتها للتعامل مع مختلف الحوادث، داعية المواطنين إلى الالتزام بإجراءات السلامة العامة، خاصة مع قرب حلول عطلة عيد الفطر السعيد.

