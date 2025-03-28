الدفاع المدني يتعامل مع 1437 حادثًا خلال 24 ساعة الماضية

وأكدت المديرية استمرار جاهزيتها للتعامل مع مختلف الحوادث، داعية المواطنين إلى الالتزام بإجراءات السلامة العامة، خاصة مع قرب حلول عطلة عيد الفطر السعيد.
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