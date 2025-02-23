 
الأحد 2025-02-23 08:38 م
 

الديوان الملكي يعزي الزبن والمطالقة والردايدة

العيسوي يعزي الزبن والمطالقة والردايدة
العيسوي يعزي الزبن والمطالقة والردايدة
الأحد، 23-02-2025 07:37 م
الوكيل الإخباري-    مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، واجب العزاء إلى عشائر الزبن/ بني صخر والمطالقة والردايدة.اضافة اعلان


ففي منطقة جلول، بمحافظة العاصمة، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المقدم المتقاعد صقر خلف الزبن، شقيق اللواء المتقاعد عارف الزبن، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الزبن، وعشائر بني صخر سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

وفي منطقة حوفا، في لواء الوسطية، بمحافظة إربد، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء العميد المتقاعد علي محمد مطالقة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة المطالقة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

وفي منطقة كفر يوبا، بمحافظة إربد، نقل العيسوي، خلال وزيارته بيت عزاء المهندس موسى محمد شحادة، عم وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، على ذوي الفقيدة وعموم عشيرة الردايدة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
 
gnews

أحدث الأخبار

شركة توزيع الكهرباء

أخبار محلية "توزيع الكهرباء" تطلق خدماتها الإلكترونية التجريبية عبر تطبيق واتساب

وزارة الإدارة المحلية

أخبار محلية الإدارة المحلية: عدم إصدار رخص للمنشآت التي تقتضي أعمالها ترخيص هيئة الإعلام

العيسوي يعزي الزبن والمطالقة والردايدة

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي الزبن والمطالقة والردايدة

وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

أخبار محلية مبادرة لتجهيز مساجد إربد لاستقبال رمضان

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية وزير الخارجية يلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الخارجية : نتابع حادث مقتل مواطن أردني في امريكا

الثلوج

الطقس تطورات المنخفض القطبي وحالة الطقس يوم الاثنين - تحذيرات

ثلوج

الطقس الارصاد : تساقط لحبيبات الثلج في تلاع العلي



 




الأكثر مشاهدة