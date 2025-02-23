الديوان الملكي يعزي الزبن والمطالقة والردايدة

ففي منطقة جلول، بمحافظة العاصمة، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المقدم المتقاعد صقر خلف الزبن، شقيق اللواء المتقاعد عارف الزبن، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الزبن، وعشائر بني صخر سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
وفي منطقة حوفا، في لواء الوسطية، بمحافظة إربد، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء العميد المتقاعد علي محمد مطالقة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة المطالقة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
وفي منطقة كفر يوبا، بمحافظة إربد، نقل العيسوي، خلال وزيارته بيت عزاء المهندس موسى محمد شحادة، عم وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، على ذوي الفقيدة وعموم عشيرة الردايدة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
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