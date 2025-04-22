الثلاثاء 2025-04-22 09:48 ص
 

الذكرى السنوية الثانية لرحيل رئيس الوزراء الأسبق مضر بدران

رئيس الوزراء الأسبق مضر بدران رحمه الله
رئيس الوزراء الأسبق مضر بدران رحمه الله
 
الثلاثاء، 22-04-2025 09:44 ص
الوكيل الإخباري-  تحل اليوم الثلاثاء الذكرى السنوية الثانية لرحيل أحد رجالات الأردن البارزين؛ رئيس الوزراء الأسبق مضر بدران، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى يوم السبت الموافق لـ 22 نيسان من عام 2023، بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن وقيادته الهاشمية، وفي العديد من مواقع المسؤولية.اضافة اعلان


والفقيد من أبرز رجالات الأردن الأوفياء الذين عملوا بإخلاص في المجالين المدني والعسكري لخدمة القيادة الهاشمية ورفعة الوطن.

وشغل الفقيد منصب رئيس الوزراء أربع مرات، حيث شغل منصب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع لمرتين بين الأعوام 1976م و1979، ورئيس الوزراء ووزير الدفاع خلال عامي 1980 - 1984، وعامي 1989 - 1991.

كما شغل المرحوم منصب رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومستشار جلالة الملك لشؤون الأمن القومي، ووزير التربية والتعليم، وعضو مجلس الأعيان لأكثر من دورة، وأمين عام الديوان الملكي – كبير أمناء القصر الملكي.

وتقاعد المرحوم من الخدمة العسكرية برتبة لواء بعد أن شغل منصب مدير المخابرات العامة، وكان قبل ذلك مساعداً لمدير المخابرات العامة للقسم الخارجي، ومستشاراً عدلياً ومدعياً عاماً لخزينة القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي.

وتولى الفقيد رئاسة المكتب التنفيذي لشؤون الأرض المحتلة، ورئاسة اللجنة الملكية لبناء جامعة اليرموك، ورئاسة اللجنة الملكية لبناء جامعة العلوم والتكنولوجيا، ورئاسة اللجنة الملكية لبناء الجامعة الهاشمية، ورئاسة مجلس أمناء الجامعة الهاشمية، وعضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد الوطني العربي.

والمرحوم بدران من مواليد محافظة جرش عام 1934، وحاصل على وسام الاستقلال من الدرجة الرابعة، ووسام النهضة من الدرجة الثالثة، ووسام الكوكب من الدرجة الأولى، ووسام النهضة المرصع.
 
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