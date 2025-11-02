الرواشدة يرعى الحفل الختامي لـ "أيام معان الثقافية" في موسمها الأول

الوكيل الإخباري - رعى وزير الثقافة، مصطفى الرواشدة، مساء اليوم الأحد، الحفل الختامي لفعاليات "أيام معان الثقافية" في موسمها الأول، والتي نظمتها بلدية معان الكبرى على مدى 4 أيام.

واحتضن مركز الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الثقافي الحفل الختامي، بحضور محافظ معان خالد الحجاج، وعدد من المسؤولين ومديري الدوائر الحكومية، إلى جانب وجهاء المحافظة وأبناء المجتمع المحلي.



وتضمن برنامج الفعاليات نحو 60 فعالية ونشاطاً، نُفذت بالتعاون مع 15 جهة حكومية وخاصة وأهلية ومجتمعية وشبابية، وأُقيمت في عدة مواقع داخل محافظة معان، وشهدت إقبالاً وتفاعلاً كبيرين من مختلف فئات المجتمع.



وهدفت الفعاليات إلى إبراز الهوية الثقافية والفنية والموروث الحضاري لمحافظة معان، وتنشيط الحراك الثقافي من خلال فعاليات موسمية سنوية تُسهم في تعزيز مكانة المدينة كمركز للتميز الثقافي والفني.



وقال الرواشدة، في كلمة له خلال الحفل، إننا نشارك اليوم في فعاليات ثقافية مميزة تحتضنها محافظة معان بمشاركة أبنائها من الشباب والشابات، في مشهد يعكس حيوية المجتمع وثراءه الإبداعي، مشيداً بنوعية المبادرات التي نُفذت خلال الفعاليات، والتي تجسد الوجه الحقيقي للثقافة الأردنية القائمة على التنوع والانفتاح، وتعزز دور المحافظات كمراكز إشعاع ثقافي تسهم في نشر الوعي والفن والمعرفة.



وأشار الرواشدة إلى أن هذه الفعاليات تؤكد أن في محافظة معان مكنوناً ثقافياً كبيراً ومواهب واعدة تستحق الدعم والرعاية، مؤكداً أن وزارة الثقافة، وبالتعاون مع جميع المؤسسات المعنية، ستواصل دعم هذه المبادرات والمواهب وتوفير المساحات التي تُنمي طاقاتها وتبرز إبداعاتها.



من جانبه، أوضح رئيس لجنة بلدية معان الكبرى، عاصم النهار، أن معان، المدينة التي تتنفس التاريخ وتفخر بانتمائها للوطن، عاشت خلال هذا الحدث الثقافي تجربة استثنائية جسدت التقاء الماضي بالحاضر، واحتفاء الإنسان بالأرض والهوية، وجمعت هذه الفعاليات مختلف فئات المجتمع من أطفال وشباب وأسر، لتؤكد أن الثقافة ليست ترفاً، بل أسلوب حياة وصيغة حب للوطن.



وأضاف النهار شهدنا تنفيذ نحو 60 فعالية متنوعة، شملت أمسيات أدبية وشعرية، وتدريبات فنية وتكنولوجية، ومسرحيات ومعارض ومسابقات وأياماً تراثية وزيارات ثقافية، شكلت جميعها حالة وعي مجتمعي حقيقية.



وتابع، لقد رسمت هذه التجربة رؤية جديدة لبلدية معان تقوم على الانفتاح والشراكة مع المجتمع المحلي ودعم الشباب والمبدعين، لتؤكد أن معان قادرة على أن تكون مركز إلهام ثقافي وفني على المستوى الوطني.