الزراعة: انطلاق المرحلة الثانية من مشروع الترقيم الإلكتروني للثروة الحيوانية منتصف آب

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الوكيل الإخباري- أعلن وزير الزراعة خالد الحنيفات، عن انطلاق المرحلة الثانية من مشروع الترقيم الإلكتروني للثروة الحيوانية في منتصف شهر آب المقبل. اضافة اعلان





وأكد الحنيفات أن هذه المرحلة تأتي استكمالًا للجهود الوطنية الهادفة إلى تنظيم قطاع الثروة الحيوانية، وتحقيق ضبطٍ ودقةٍ في تتبع أعداد وأماكن تواجد قطعان الأغنام.



وبيّن أن تنفيذ المشروع سيتم من خلال ثلاث لجان متخصصة تعمل بالتتابع، لضمان دقة التنفيذ وضبط العمليات الميدانية خلال زيارة كل حائز للأغنام.



وأوضح الوزير أن المرحلة المقبلة ستبدأ في محافظات المفرق وعمّان والكرك، وهي من المناطق ذات الكثافة المرتفعة في الثروة الحيوانية، مما يتطلب استعدادًا مبكرًا وجاهزية عالية من الفرق الفنية والإدارية.



وأشار الحنيفات إلى توفّر نحو 2.7 مليون شريحة إلكترونية حاليًا، إلى جانب طرح عطاء لتوريد مليوني شريحة إضافية، مؤكدًا كذلك توفّر جميع المعدات والأجهزة اللازمة لتنفيذ المشروع، ووجود شراكة فاعلة مع الجهات الأمنية والرقابية المختصة لضمان إنجاح العملية وتنفيذها وفق أعلى المعايير.



وشدّد الوزير على أهمية الحملة الإعلامية التوعوية التي أطلقتها الوزارة، والتي تشمل مختلف وسائل الإعلام التقليدية والرقمية، إضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي الرسمية، بهدف رفع مستوى وعي الحائزين بأهداف المشروع وفوائده، وتحفيزهم على التعاون الكامل مع الفرق الميدانية.



وأشار إلى أن طلب الترقيم سيتم من خلال تطبيق "سند"، المرتبط بالنظام الإلكتروني المعتمد لدى الوزارة لهذا الغرض.



جرى ذلك خلال اجتماع عُقد السبت بحضور أمين عام الوزارة محمد الحياري، وعدد من مديري الزراعة في المحافظات والألوية، إضافة إلى المديرين المختصين في مركز الوزارة.



وتضمّن الاجتماع مناقشة شاملة لخطة تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، حيث استعرض الحضور أبرز التحديات التي واجهت المرحلة الأولى، وجرت مناقشة سُبل معالجتها ووضع أطر عملية لتجاوزها، بما يعزّز كفاءة الأداء وفعالية النتائج على أرض الواقع.





