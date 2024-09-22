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السفير الكوري يطلع على مشروع تطوير البرامج التقنية في البلقاء التطبيقية

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
الأحد، 22-09-2024 12:09 م

الوكيل الإخباري- اطلع سفير دولة كوريا الجنوبية في الأردن كيم بيل _ وو، ترافقه مديرة الوكالة الكورية للتعاون الدولي في الأردن كيم سويونج، خلال زيارته اليوم الأحد، لكلية اربد الجامعية التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية على مراحل تنفيذ "مشروع تطوير البرامج التقنية في الكلية"، الممول من الوكالة الكورية للتعاون الدولي.

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وقدم رئيس الجامعة الدكتور احمد فخري العجلوني، إيجازا عن نسب الإنجاز في جميع أجزاء المشروع، وأثر مثل هذه المشاريع على تطوير المهارات اللازمة لسد الفجوة بين مخرجات البرامج التقنية ومتطلبات سوق العمل الأردني، مؤكدا حرص الجامعة على تسخير جميع إمكانياتها لتوفير فرص التحصيل المعرفي والعلمي الذي يتناسب وتطلعات الطلبة.


وأشار إلى أن هذا الإنجاز هو نتيجة للتعاون الحثيث والمستمر بين الوكالة الكورية للتعاون الدولي والبلقاء التطبيقية.


بدوره أكد السفير أن هذا المشروع يعتبر من المشاريع الضخمة التي تهتم بتطوير التعليم التقني، والذي من المتوقع أن يكون له أثر كبير على جودة الخريجين والمهارات المكتسبة أثناء الدراسة وفي سوق العمل، لافتا إلى أن هذه المشاريع تعمل على نقل التجربة الكورية المتميزة في التعليم التقني إلى باقي الدول في العالم، ومنها الأردن.


وجال السفير الكوري والوفد المرافق في مباني المشاغل والمختبرات ومركز التطوير الوظيفي التي تم إنشاؤها ضمن المشروع، حيث أبدوا رضاهم عن نسب الإنجاز على أرض الواقع.

 
gnews

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