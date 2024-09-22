السفير الكوري يطلع على مشروع تطوير البرامج التقنية في البلقاء التطبيقية

وقدم رئيس الجامعة الدكتور احمد فخري العجلوني، إيجازا عن نسب الإنجاز في جميع أجزاء المشروع، وأثر مثل هذه المشاريع على تطوير المهارات اللازمة لسد الفجوة بين مخرجات البرامج التقنية ومتطلبات سوق العمل الأردني، مؤكدا حرص الجامعة على تسخير جميع إمكانياتها لتوفير فرص التحصيل المعرفي والعلمي الذي يتناسب وتطلعات الطلبة.
وأشار إلى أن هذا الإنجاز هو نتيجة للتعاون الحثيث والمستمر بين الوكالة الكورية للتعاون الدولي والبلقاء التطبيقية.
بدوره أكد السفير أن هذا المشروع يعتبر من المشاريع الضخمة التي تهتم بتطوير التعليم التقني، والذي من المتوقع أن يكون له أثر كبير على جودة الخريجين والمهارات المكتسبة أثناء الدراسة وفي سوق العمل، لافتا إلى أن هذه المشاريع تعمل على نقل التجربة الكورية المتميزة في التعليم التقني إلى باقي الدول في العالم، ومنها الأردن.
وجال السفير الكوري والوفد المرافق في مباني المشاغل والمختبرات ومركز التطوير الوظيفي التي تم إنشاؤها ضمن المشروع، حيث أبدوا رضاهم عن نسب الإنجاز على أرض الواقع.
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