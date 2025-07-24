السلطات السورية تؤمّن إجلاء عائلة أردنية من السويداء إلى معبر النصيب

07:10 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/739538 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أفادت قناة "الإخبارية السورية" بأن الجهات الأمنية في سوريا قامت بإجلاء عائلة أردنية كانت عالقة في محافظة السويداء، على خلفية التوترات الأمنية التي شهدتها المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية، حيث جرى تأمين نقلها إلى الحدود الأردنية. اضافة اعلان





وفي هذا السياق، التقى العميد شاهر جبر عمران، قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا، أفراد العائلة بعد وصولهم، للاطمئنان على سلامتهم، مؤكداً حرص الأجهزة الأمنية السورية على تقديم الحماية والمساعدة الإنسانية للمدنيين، لا سيما في المناطق التي تمر بظروف استثنائية.



وبحسب المعلومات، فإن العائلة الأردنية كانت في زيارة لأقاربها بمحافظة السويداء، قبل أن تتدهور الأوضاع الأمنية هناك، الأمر الذي استدعى تدخل قوى الأمن لتأمين انتقالهم إلى محافظة درعا، ومن ثم مرافقتهم إلى معبر نصيب الحدودي، تمهيداً لعودتهم إلى الأراضي الأردنية.