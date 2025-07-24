السلطات السورية تؤمّن إجلاء عائلة أردنية من السويداء إلى معبر النصيب

وفي هذا السياق، التقى العميد شاهر جبر عمران، قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا، أفراد العائلة بعد وصولهم، للاطمئنان على سلامتهم، مؤكداً حرص الأجهزة الأمنية السورية على تقديم الحماية والمساعدة الإنسانية للمدنيين، لا سيما في المناطق التي تمر بظروف استثنائية.
وبحسب المعلومات، فإن العائلة الأردنية كانت في زيارة لأقاربها بمحافظة السويداء، قبل أن تتدهور الأوضاع الأمنية هناك، الأمر الذي استدعى تدخل قوى الأمن لتأمين انتقالهم إلى محافظة درعا، ومن ثم مرافقتهم إلى معبر نصيب الحدودي، تمهيداً لعودتهم إلى الأراضي الأردنية.
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