الصفدي يترأس اجتماع اللجنة الوزارية العربية في القاهرة غدا

الوكيل الإخباري- يبدأ نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، زيارة عمل إلى القاهرة يترأس خلالها اجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس المحتلة، الذي سيعقد في مقر جامعة الدول العربية يوم غد.

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