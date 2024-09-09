الصفدي يترأس اجتماع اللجنة الوزارية العربية في القاهرة غدا

كما يشارك الصفدي في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة العادية 162 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، واجتماع لجنة الاتصال العربية الوزارية للحوار المباشر مع الحكومة السورية للتوصل لحل شامل للأزمة السورية.
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