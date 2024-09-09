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الصفدي يترأس اجتماع اللجنة الوزارية العربية في القاهرة غدا

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية
الإثنين، 09-09-2024 11:28 م

الوكيل الإخباري-   يبدأ نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، زيارة عمل إلى القاهرة يترأس خلالها اجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس المحتلة، الذي سيعقد في مقر جامعة الدول العربية يوم غد.

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كما يشارك الصفدي في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة العادية 162 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، واجتماع لجنة الاتصال العربية الوزارية للحوار المباشر مع الحكومة السورية للتوصل لحل شامل للأزمة السورية.

 
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