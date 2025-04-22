الثلاثاء 2025-04-22 03:51 م
 

الصفدي يستقبل وفدا من الكونغرس الأمريكي

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جانب من اللقاء
 
الثلاثاء، 22-04-2025 02:39 م
الوكيل الإخباري- استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، وفدًا من مساعدي أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب في الكونغرس الأمريكي.اضافة اعلان


وبحث الصفدي وأعضاء الوفد سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، والأوضاع في المنطقة، خصوصًا جهود التوصل لوقف دائم لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة؛ لمواجهة الكارثة الإنسانية التي تفاقمت نتيجة قرار إسرائيل تجديد منعها بالكامل منذ خمسين يومًا.

كما بحث الصفدي مع الوفد الأوضاع في سوريا ولبنان، وجهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
 
gnews

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