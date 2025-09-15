الإثنين 2025-09-15 12:22 م
 

الصناعة والتجارة: 139 مليون دينار تكلفة تثبيت أسعار الخبز للعام الحالي

أرغفة خبز.
أرغفة خبز
 
الإثنين، 15-09-2025 11:40 ص
الوكيل الإخباري-   قال الناطق الإعلامي لوزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي، إن قيمة الدعم الحكومي لمادة القمح يُتوقّع أن تبلغ نحو 139 مليون دينار للعام الحالي، رُصدت مخصصاتها المالية في الموازنة العامة للدولة 2025.اضافة اعلان


وأكد البرماوي أن مجلس الوزراء كان قد قرر تمديد العمل بقرار تقديم الدعم النقدي للمخابز وتثبيت أسعار الخبز للعام الحالي، بهدف استمرار الدعم لهذه السلعة الأساسية وتجنيب المواطنين أي أعباء ناجمة عن ارتفاع أسعار القمح والشعير عالميًا وانعكاسها على تكاليف إنتاج الخبز.

وأشار إلى أن تخفيف الأعباء عن المواطنين ودعم هذه المادة الاستراتيجية يندرج ضمن الأولويات الحكومية ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي من خلال المحافظة على أسعار الخبز وتثبيتها رغم ارتفاع أسعار القمح عالميًا.

وأوضح أن الوزارة تعمل ضمن خطة عمل محكمة ومستمرة للمحافظة على المخزون الاستراتيجي من مادتي القمح والشعير ضمن أعلى المستويات الآمنة، وزيادة الكميات المخزنة داخل المملكة والمتعاقد عليها من مناشئ مختلفة تُورَّد تباعًا حسب التعاقدات مع المورّدين.

ولفت إلى أن مخزون المملكة من مادة القمح يكفي الاستهلاك المحلي لمدة 10 شهور، والشعير 7 شهور، فيما يتم باستمرار طرح عطاءات لشراء كميات إضافية للموازنة بين المخزون والاستهلاك.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

أخبار محلية الأوقاف: بدء التسجيل للمسابقة الهاشمية للإناث لحفظ القران

555

طب وصحة الكشف المبكر عن أمراض القلب الخلقية عند حديثي الولادة

srh

أخبار الشركات أجهزة سامسونج المنزلية تصبح أول منتجات تحصل على ملصق الأمان السيبراني من ‘BSI’ بموجب اتفاقية الاعتراف المتبادل بين كوريا وألمانيا

الدوحة

عربي ودولي اجتماع طارئ لمجلس حقوق الإنسان بشأن الهجوم الإسرائيلي على الدوحة

5غ5غ5غ

طب وصحة حرقة المعدة أثناء النوم.. تخلص منها بهذه الطرق البسيطة

غ6فغع

طب وصحة هل تغيرات الطقس تسبب الصداع النصفي؟

8هه

طب وصحة الكمية المسموحة من خل التفاح وفوائده الصحية

وزارة العمل

أخبار محلية وزارة العمل تحيل إحدى منشآت القطاع الخاص إلى النائب العام



 
 





الأكثر مشاهدة