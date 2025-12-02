الصندوق الهاشمي لتنمية البادية يوزع خزانات مياه في لواء الحسا

الوكيل الإخباري- وزع الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية، أمس الاثنين ، وبدعم وتمويل من منظمة العمل من أجل الإنسانية، 50 خزان مياه على الأسر العفيفة القاطنة في بيوت الشعر في الباديةالجنوبية- لواءالحسا.

ويأتي توزيع الخزانات التي تمت بالتعاون مع لجنة المجتمع المحلي التطوعية في لواء الحسا، في إطار الدراسات المختصة التي أجراها الصندوق لتحديد اوجه الدعم والمساعدة في جميع مناطق البادية الاردنية.



وقال مدير الصندوق احمد صايل العويدات، إن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود الصندوق التي تستهدف رفع مستوى الخدمات المقدّمة للأسر في مناطق البادية، وتحسين واقع البنية التحتية لقطاع المياه، من خلال توفير مصادر شرب نظيفة، وتعويض الخزانات المتهالكة التي لم تعد صالحة للاستخدام.



وأضاف العويدات أن الصندوق يعمل من خلال برامجه ومشاريعه المستمرة على دعم المجتمعات المحلية وتمكينها، من خلال توفير احتياجات أساسية تسهم في تحسين جودة الحياة في مناطقهم، معربا عن شكره وتقديره لمنظمة العمل من أجل الإنسانية على دعمها المتواصل للمشاريع التي تُحدث أثرًا مباشرًا وملموسًا في الخدمات الأساسية التي يحتاجها سكان البادية.



وأشار مديرالصندوق، إلى أن الصندوق ينفذ زيارات وجولات ميدانية مستمرة لتفقد أبناء البادية وبخاصة البدو الرحل للاطمئنان عليهم ودعمهم ومساعدتهم، مؤكدا، استمرار الصندوق في التواصل مع أبناء البادية، واستكمال تنفيذ برامجه ومشاريعه لتشمل جميع مناطق البادية، وفقا للخطة المعدة مسبقا في هذا الخصوص.



بدورها، قالت مدير مكتب المنظمة في الأردن خلود طويلة، إن الصندوق الهاشمي يعمل بالتعاون مع المنظمة على مواصلة تنفيذ مبادرات مستدامة لتحسين ظروف المعيشة، وتلبية احتياجات الأسر في مناطق البادية بصورة أفضل.