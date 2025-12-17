الأربعاء 2025-12-17 02:03 م

جلطة الساق.. أعراض تحذيرية لا يجب تجاهلها

ر
تعبيرية
الأربعاء، 17-12-2025 01:19 م

الوكيل الإخباري-   تُعد جلطة الدم في الساق (تجلط الأوردة العميقة) حالة خطيرة قد تؤدي إلى انسداد رئوي مهدِّد للحياة إذا لم تُعالج سريعًا. تظهر غالبًا في ربلة الساق أو الفخذ، وتستدعي تدخلًا طبيًا فوريًا عند الاشتباه بها.

اضافة اعلان


أبرز الأعراض:
ألم أو حساسية في ساق واحدة، يشبه التشنج ويزداد مع المشي.
تورم مفاجئ أو تدريجي في إحدى الساقين.
دفء موضعي مع احمرار أو تغير لون الجلد.
شعور بالثقل أو الشد في الساق.

 

أعراض طارئة تستوجب الإسعاف فورًا:
ضيق التنفس، ألم الصدر، سعال مصحوب بالدم، أو تسارع ضربات القلب، إذ قد تشير إلى انتقال الجلطة للرئتين.


عوامل الخطر:
الجلوس الطويل، الجراحة أو الإصابات، الحمل، التدخين، العلاج الهرموني، التاريخ العائلي، وقلة الحركة.
التشخيص المبكر والعلاج السريع يقللان بشكل كبير من المضاعفات الخطيرة.

 

ارم نيوز 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

مدفأة غاز (شموسة)

أخبار محلية حظر إنتاج وبيع وتداول مدافئ "شموسة" وجميع شبيهاتها

المنتخب الوطني

أخبار محلية أمطار لوسيل تتحدى النشامى والأسود في نهائي كأس العرب 2025

مطرقة محكمة

أخبار محلية إحالة تقرير فحوصات مدافئ الغاز إلى القضاء لاستكمال الإجراءات القانونية

ب

تكنولوجيا دول تحظر واتساب - اسماء

مجمع الملك الحسين للأعمال يوقع اتفاقية مع شركة سمارت سيرف

أخبار الشركات مجمع الملك الحسين للأعمال يوقع اتفاقية مع شركة سمارت سيرف لتقديم خدمة نظام المحادثة الصوتي والكتابي الذكي

5

طب وصحة نصائح لمواجهة البرد في الشتاء

عقد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، أمس الثُّلاثاء، اجتماع متابعة للوقوف على النتائج الأوليَّة لتقرير فحوصات الجمعيَّة العلميَّة الملكيَّة حول موضوع مدافئ الغاز التي تسبَّبت بحالات وفاة واختناق. وضم

أخبار محلية رئيس الوزراء يتابع نتائج أولية لتقرير فحوصات مدافئ الغاز المسببة للوفيات والاختناق

ر

طب وصحة جلطة الساق.. أعراض تحذيرية لا يجب تجاهلها



 






الأكثر مشاهدة