جلطة الساق.. أعراض تحذيرية لا يجب تجاهلها

الوكيل الإخباري- تُعد جلطة الدم في الساق (تجلط الأوردة العميقة) حالة خطيرة قد تؤدي إلى انسداد رئوي مهدِّد للحياة إذا لم تُعالج سريعًا. تظهر غالبًا في ربلة الساق أو الفخذ، وتستدعي تدخلًا طبيًا فوريًا عند الاشتباه بها.

أبرز الأعراض:

ألم أو حساسية في ساق واحدة، يشبه التشنج ويزداد مع المشي.

تورم مفاجئ أو تدريجي في إحدى الساقين.

دفء موضعي مع احمرار أو تغير لون الجلد.

شعور بالثقل أو الشد في الساق.

أعراض طارئة تستوجب الإسعاف فورًا:

ضيق التنفس، ألم الصدر، سعال مصحوب بالدم، أو تسارع ضربات القلب، إذ قد تشير إلى انتقال الجلطة للرئتين.



عوامل الخطر:

الجلوس الطويل، الجراحة أو الإصابات، الحمل، التدخين، العلاج الهرموني، التاريخ العائلي، وقلة الحركة.

التشخيص المبكر والعلاج السريع يقللان بشكل كبير من المضاعفات الخطيرة.