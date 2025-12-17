جلطة الساق.. أعراض تحذيرية لا يجب تجاهلها

أبرز الأعراض:
ألم أو حساسية في ساق واحدة، يشبه التشنج ويزداد مع المشي.
تورم مفاجئ أو تدريجي في إحدى الساقين.
دفء موضعي مع احمرار أو تغير لون الجلد.
شعور بالثقل أو الشد في الساق.
ضيق التنفس، ألم الصدر، سعال مصحوب بالدم، أو تسارع ضربات القلب، إذ قد تشير إلى انتقال الجلطة للرئتين.
عوامل الخطر:
الجلوس الطويل، الجراحة أو الإصابات، الحمل، التدخين، العلاج الهرموني، التاريخ العائلي، وقلة الحركة.
التشخيص المبكر والعلاج السريع يقللان بشكل كبير من المضاعفات الخطيرة.
