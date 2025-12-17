دول تحظر واتساب - اسماء

الصين: محظور منذ 2017 بسبب سياسات البيانات والتشفير، مع تفضيل تطبيقات محلية مثل «وي تشات».
كوريا الشمالية: الإنترنت خاضع لقيود صارمة، ولا يُتاح واتساب للاستخدام العام.
الإمارات: التطبيق يعمل، لكن مكالمات الصوت والفيديو مُقيّدة لدعم بدائل مرخّصة.
سوريا: قيود على تطبيقات التواصل المشفّرة، ويظل الوصول محدودًا.
إيران: رفعت الحظر عن واتساب مؤخرًا ضمن تخفيف قيود الإنترنت.
تركيا: لا حظر حاليًا، رغم فرضه سابقًا لفترات مؤقتة.
أوغندا: حظرته عام 2021 مؤقتًا، ولا يوجد حظر حاليًا.
لبنان 24
-
أخبار متعلقة
-
لماذا تفكّر في شيء فتجده إعلانًا أمامك على الشاشة.. فهل يقرأ هاتفك أفكارك
-
حقائق غريبة وتطبيقات غير متوقعة لشبكة الواي فاي
-
بين قبول أم رفض ملفات الكوكيز.. ما هو الخيار الأفضل للمستخدمين؟
-
مع إصدار مبكر.. 4 هواتف آيفون جديدة في 2026
-
أبل تعيد ضبط شفافية Liquid Glass في iOS 26.2
-
تعطل الكمبيوتر لا يعني فقدان بياناتك.. خطوات لاستعادتها بأمان
-
ميزات قد لا تعرفها في ساعة أبل الذكية
-
غوغل تطلق ترجمة فورية باستخدام سماعات الرأس وتقنيات Gemini