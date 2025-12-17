الأربعاء 2025-12-17 02:03 م

دول تحظر واتساب - اسماء

ب
تعبيرية
الأربعاء، 17-12-2025 01:38 م
الوكيل الإخباري- رغم انتشاره عالميًا، لا يزال واتساب محظورًا أو مقيّدًا في عدد من الدول لأسباب تتعلق بالسياسات والرقابة، أبرزها:

الصين: محظور منذ 2017 بسبب سياسات البيانات والتشفير، مع تفضيل تطبيقات محلية مثل «وي تشات».
كوريا الشمالية: الإنترنت خاضع لقيود صارمة، ولا يُتاح واتساب للاستخدام العام.
الإمارات: التطبيق يعمل، لكن مكالمات الصوت والفيديو مُقيّدة لدعم بدائل مرخّصة.
سوريا: قيود على تطبيقات التواصل المشفّرة، ويظل الوصول محدودًا.
إيران: رفعت الحظر عن واتساب مؤخرًا ضمن تخفيف قيود الإنترنت.
تركيا: لا حظر حاليًا، رغم فرضه سابقًا لفترات مؤقتة.
أوغندا: حظرته عام 2021 مؤقتًا، ولا يوجد حظر حاليًا.

