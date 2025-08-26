الضمان: تخصيص (562) راتب وفاة طبيعية خلال النصف الأول من العام الحالي

02:20 م

الوكيل الإخباري- أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي عن تخصيص (562) راتب وفاة طبيعية خلال النصف الأول من العام الحالي 2025، ليصل العدد التراكمي لرواتب تقاعد الوفاة الطبيعية كما في 30/6/2025 إلى (26605) راتباً تقاعدياً.





وأشارت المؤسسة إلى أنه يشترط لاستحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية أن يكون للمؤمن عليه المتوفى فترة اشتراك فعلي بالضمان لمدة لا تقل عن (24) اشتراكاً من ضمنها (6) اشتراكات متصلة، وأن تحدث الوفاة خلال فترة اشتراكه بالضمان.



وبينت أن الخدمات الإلكترونية التي تتيحها على موقعها الإلكتروني تمكن الورثة من تقديم طلب تخصيص راتب الوفاة الطبيعية وذلك بمجرد دخول أحد أقارب المؤمن عليه المتوفى من الدرجة الأولى على حسابه الشخصي في الخدمات الالكترونية ومن ثم اختيار خدمة طلب تقاعد وفاة طبيعية للمتوفى، أو من خلال التواصل مع مركز اتصالها الموحد على الرقم 117117.



وأضافت المؤسسة أنه يخصص هذا الراتب لورثة المؤمن عليه المستحقين من بداية الشهر الذي تقع فيه الوفاة، كما يُصرف لهم بدل نفقات جنازة بقيمة (700) دينار، مبينة أنه إذا استحق المؤمن عليه راتب تقاعد الوفاة الطبيعية وكان مكملاً لشروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة أو التقاعد المبكر فيخصص راتب التقاعد الأعلى لورثته المستحقين.



وأكدت المؤسسة أن قانون الضمان الاجتماعي أتاح أيضاً تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لورثة المؤمن عليه الأردني المستحقين على الرغم من وفاته خارج الخدمة المشمولة بالضمان، وذلك شريطة أن يكون له مدة اشتراك سابقة لا تقل عن (120) اشتراكاً فعلياً بالضمان من ضمنها (12) اشتراكاً متصلاً، ولم يمضِ على انقطاعه عن الشمول بالضمان أكثر من (60) شهراً تُحسب من تاريخ إيقافه وحتى نهاية الشهر الذي حدثت فيه الوفاة، موضحة أن الورثة المستحقين يلزموا بدفع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فقط عن فترة الانقطاع وذلك على أساس أجر المؤمن عليه المتوفى الأخير الخاضع للضمان على أن لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، ويتم تسديد هذا المبلغ دفعة واحدة أو بالتقسيط وفي هذه الحالة يخصص الراتب اعتباراً من بداية الشهر الذي تقدم فيه الورثة المستحقين بطلب تسوية حقوقهم.