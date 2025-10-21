الثلاثاء 2025-10-21 01:46 م
 

الضمان تدعو العاملات في التعليم الخاص والسكرتاريا والتجميل إلى التأكد من شمولهن بمظلتها

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
 
الثلاثاء، 21-10-2025 12:12 م
الوكيل الإخباري-   دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي كافة العاملات في قطاعات التعليم الخاص والسكرتاريا والتجميل إلى ضرورة التأكد من شمولهن بالضمان لما يوفره لهن من حماية اجتماعية آنية ومستقبلية، مؤكدة أنها مستمرة في مواجهة ظاهرة التهرب التأميني بقوة القانون ووعيّ الإنسان العامل.اضافة اعلان


وبينت المؤسسة في بيان صحفي صدر عن مركزها الإعلامي اليوم، أن بإمكان أي عاملة الدخول إلى الخدمات الإلكترونية من خلال موقعها الإلكتروني أو تطبيقها الهاتفي للاستعلام عن شمولها بالضمان وفترات عملها وعدد اشتراكاتها وأجورها التي تم شمولها على أساسها.

وأكدت المؤسسة على ضرورة تواصل العاملات معها عبر مركز اتصالها الموحد على الرقم (117117) لتقديم شكوى في حال عدم شمولهن بالضمان الاجتماعي أو عدم شمولهن على أجورهن الحقيقية أو عن كامل فترات عملهن، داعية المنشآت الاقتصادية كافة إلى المبادرة بشمول جميع العاملين لديها من تاريخ مباشرة العمل وعلى أساس أجورهم الحقيقية، وذلك بهدف توفير الحماية الاجتماعية لهم ولأسرهم.
 
 
