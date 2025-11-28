العيسوي: القيادة الهاشمية تراهن على جيل يؤمن بوطنه ويصنع مستقبله

الوكيل الإخباري- استضاف الديوان الملكي الهاشمي العامر، بيت الأردنيين وأشقائهم العرب، اليوم الجمعة، المئات من صُنّاع المستقبل، إذ أمّه أكثر من (400) شاب وشابة من مختلف محافظات المملكة، يحملون صوت جيل يؤمن بوطنه ويثق بقيادته الهاشمية الحكيمة. جاؤوا ليؤكدوا أنهم على قدر المسؤولية، وأنهم أبناء مدرسة الهواشم التي لا تعرف اليأس، وأن الأردن في أعين شبابه أكبر من كل التحديات.

