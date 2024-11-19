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العيسوي: جهود جلالة الملك لوقف العدوان على غزة حازمة وثابتة وشجاعة

خلال لقائه وفدا من أبناء عشائر السلط
خلال لقائه وفدا من أبناء عشائر السلط
الثلاثاء، 19-11-2024 05:25 م

الوكيل الإخباري-    قال رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي إن خطاب العرش، الذي ألقاه جلالة الملك عبدالله الثاني أمس أمام مجلس الأمة حدد الأولويات الوطنية للمرحلة المقبلة.

وأضاف العيسوي أن مضامين التأكيد الملكي بأن الأردن "دولة راسخة الهوية، لا تغامر في مستقبلها وتحافظ على إرثها الهاشمي وانتمائها العربي والإنساني، فمستقبل الأردن لن يكون خاضعا لسياسات لا تلبي مصالحه أو تخرج عن مبادئه"، ما هو إلا تأكيد على  المصالح والثوابت الوطنية، التي لن يحيد عنها.

وبين العيسوي أن مضامين خطاب العرش في مختلف محاوره،  رسم خارطة طريق لمستقبل وطن، ركيزته وهدفه الرئيسي "الإنسان الأردني"، والمحافظة على واجبه العروبي والقومي تجاه قضايا أمته، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء، في الديوان الملكي الهاشمي، وفدا من أنباء عشائر السلط، استعرض فيه مواقف وجهود جلالة الملك لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، وضمان استدامة تقديم المساعدات الإغاثية والطبية لهم.

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من جانبهم، عبر المتحدثون عن فخرهم واعتزازهم بمواقف الأردن وجهود جلالة الملك المشرفة والشجاعة لنصرة الأشقاء في غزة والضفة الغربية، وجهوده في المحافظة على عروبة وهوية مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

وقالوا إن الجهود السياسية والإنسانية لجلالة الملك، على الصعيدين الإقليمي والدولي، لوقف العدوان على غزة ونصرة الأشقاء الفلسطينيين، إرث هاشمي وتاريخي، وأن جلالته يسير على نهج الهاشميين، الذين نذروا أنفسهم، للدفاع عن قضايا الأمة.

ولفتوا إلى ان مواقف وجهود جلالة الملك تجاه القضية الفلسطينية، لا يستطيع أحد المزاودة عليها، ولا إنكارها لجهة تعزيز صمود الأشقاء الفلسطينيين، ومساندتهم لإنتزاع حقوقهم المشروعة، وإقامة دولتهم المستقلة، على ترابهم الوطني، وعاصمتها القدس الشرقية.

 

 
gnews

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