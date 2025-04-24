العيسوي: نشامى المخابرات فرسان حق يكتبون المجد بصمت وحنكة

الوكيل الإخباري- قال رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي إن الأردن يواصل، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، مسيرته الوطنية في بناء الدولة الحديثة، مستندًا إلى رؤية تحديثية شاملة، تعكس عمق النهج الإصلاحي الذي اختطّه جلالته منذ توليه سلطاته الدستورية، ويضع المواطن في صلب الأولويات، باعتباره المحرك الرئيس لمسارات التنمية والتطوير.

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وأكد العيسوي أن مسيرة التحديث التي يقودها جلالته، هي امتداد طبيعي لنهج هاشمي عميق الجذور، يستند إلى الإرادة الشعبية ويؤمن بأن وحدة الصف وتماسك النسيج الوطني، هما أساس كل تقدم.



جاء ذلك خلال لقاء العيسوي، اليوم الخميس، في الديوان الملكي الهاشمي، بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان عطا البلوي، مع 200 شخصية من وجهاء وأبناء وبنات محافظة عجلون.



وقال العيسوي "في هذه اللحظة الفارقة من تاريخنا، نرفع الاعتزاز بمؤسساتنا الأمنية وفي مقدمتها دائرة المخابرات العامة، هذه المؤسسة الوطنية العريقة، التي ظلت على الدوام العين الساهرة والسد المنيع أمام كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن الأردن واستقراره".

من جهتهم، أكد المتحدثون دعمهم مواقف وجهود جلالة الملك، التي أبقت الأردن حصنًا منيعًا في وجه كل التحديات والمحاولات المشبوهة.