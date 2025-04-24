الخميس 2025-04-24 04:59 م
 

العيسوي: نشامى المخابرات فرسان حق يكتبون المجد بصمت وحنكة

خلال لقائه 200 شخصية من وجهاء وأبناء وبنات عجلون بالديوان الملكي
خلال لقائه 200 شخصية من وجهاء وأبناء وبنات عجلون بالديوان الملكي
 
الخميس، 24-04-2025 03:53 م

الوكيل الإخباري-   قال رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي إن الأردن يواصل، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، مسيرته الوطنية في بناء الدولة الحديثة، مستندًا إلى رؤية تحديثية شاملة، تعكس عمق النهج الإصلاحي الذي اختطّه جلالته منذ توليه سلطاته الدستورية، ويضع المواطن في صلب الأولويات، باعتباره المحرك الرئيس لمسارات التنمية والتطوير.

اضافة اعلان


وأكد العيسوي أن مسيرة التحديث التي يقودها جلالته، هي امتداد طبيعي لنهج هاشمي عميق الجذور، يستند إلى الإرادة الشعبية ويؤمن بأن وحدة الصف وتماسك النسيج الوطني، هما أساس كل تقدم.


جاء ذلك خلال لقاء العيسوي، اليوم الخميس، في الديوان الملكي الهاشمي، بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان عطا البلوي، مع  200 شخصية من وجهاء وأبناء وبنات محافظة عجلون.


وقال العيسوي "في هذه اللحظة الفارقة من تاريخنا، نرفع الاعتزاز بمؤسساتنا الأمنية وفي مقدمتها دائرة المخابرات العامة، هذه المؤسسة الوطنية العريقة، التي ظلت على الدوام العين الساهرة والسد المنيع أمام كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن الأردن واستقراره".

 

من جهتهم، أكد المتحدثون دعمهم مواقف وجهود جلالة الملك، التي أبقت الأردن حصنًا منيعًا في وجه كل التحديات والمحاولات المشبوهة.


وعبروا عن فخرهم بما حققه الأردن، عبر مائة عام، بقيادته الهاشمية الفذة، من إنجازات وتطور، وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة في مختلف المجالات، رغم التحديات التي تفرضها النزاعات والأزمات في المنطقة.

وقدروا عاليا جهود جلالة الملك المستمرة، على مدار خمسة وعشرين عاما، لبناء أردن الحداثة، الذي يلبي تطلعات شعبه، مؤكدين أهمية دور الشباب في إبراز مواقف الأردن الثابتة والشجاعة، والدفاع عنها، ومواجهة مختلف التحديات.

 
gnews

أحدث الأخبار

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير الياباني في عمّان

أخبار محلية رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير الياباني في عمّان

انطلاق المؤتمر البيئي الطلابي في المدارس الرقمية الأميركية

أخبار محلية انطلاق المؤتمر البيئي الطلابي في المدارس الرقمية الأميركية

مجلس الأعيان

شؤون برلمانية طاقة الأعيان تقر مشروع قانون الكهرباء العام

jl

أخبار الشركات بنك صفوة الإسلامي يعقد اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024

ب

فيديو منوع مقطع متداول لشبيه الفنان تامر حسني

خلال لقائه 200 شخصية من وجهاء وأبناء وبنات عجلون بالديوان الملكي

أخبار محلية العيسوي: نشامى المخابرات فرسان حق يكتبون المجد بصمت وحنكة

هعخحح

أخبار الشركات سامسونج للإلكترونيات تحصل على شهادتي "تقليل انبعاثات الكربون" و"بصمة الكربون للمنتج" لأجهزة تلفاز ‘Neo QLED 8K’ و’Neo QLED’ للعام الخامس على التوالي

محطة محروقات في عمّان

اقتصاد محلي %6.5 تراجع الطلب على المشتقات النفطية خلال الربع الأول من العام الحالي



 
 





الأكثر مشاهدة