الفايز يعقد الجولة الثانية من المشاورات السياسية مع أوزبكستان

الوكيل الإخباري- التقى أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله الفايز، اليوم في مقر الوزارة، نائب وزير خارجية أوزبكستان بهرمان أعلاييف.





وترأس الفايز مع نائب وزير الخارجية الأوزبكي الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين وزارتَي خارجية البلدين، والتي تمّ خلالها مناقشة عدد من القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك، وأبرز أولويات البلدين فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية، كما تمّ خلال المشاورات متابعة مخرجات الزيارة الملكية الأخيرة إلى أوزبكستان، خصوصًا في مجالات التجارة والاستثمار بين البلدين الصديقين.