 
الثلاثاء 2024-07-30 06:03 م
 
 

الفراية: وضع ضوابط للحصول على تأشيرات سفر إلى بريطانيا

جواز سفر أردني
جواز سفر أردني
الثلاثاء، 30-07-2024 04:11 م

 

 الوكيل الإخباري - كشف وزير الداخلية مازن الفراية أن استغلال نظام تأشيرات السفر الجديد إلى بريطانيا بغير أهدافه من بعض الأشخاص دعا الحكومة إلى وضع ضوابط لتنظيمه واستغلاله بالشكل الأمثل.

 

وقال الفراية، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة وضعت ضوابط لتنظيم السفر إلى بريطانيا منها وجود تذكرة ذهاب وعودة وحجز فندقي للتأكد من هدف السفر.

 

وأضاف أن بريطانيا ونظرا للعلاقات المتميزة مع المملكة منحت ميزة للأردنيين من خلال الحصول على تأشيرة السفر مقابل مبلغ زهيد لغايات السفر أو البحث عن عمل.

 

 

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