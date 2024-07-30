الفراية: وضع ضوابط للحصول على تأشيرات سفر إلى بريطانيا

الوكيل الإخباري - كشف وزير الداخلية مازن الفراية أن استغلال نظام تأشيرات السفر الجديد إلى بريطانيا بغير أهدافه من بعض الأشخاص دعا الحكومة إلى وضع ضوابط لتنظيمه واستغلاله بالشكل الأمثل.

وقال الفراية، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة وضعت ضوابط لتنظيم السفر إلى بريطانيا منها وجود تذكرة ذهاب وعودة وحجز فندقي للتأكد من هدف السفر.