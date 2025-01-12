الكشف عن أعمار الطفلين الذين هزت قصتهما الشارع الأردني اليوم

وكانت الأجهزة الأمنية قد أفادت بورود بلاغ عن إلقاء أحد الأشخاص لطفليه في سيل الزرقاء، حيث بدأت عملية البحث التي استمرت لمدة سبع ساعات، وانتهت بالعثور على الجثتين بواسطة غطاسي الدفاع المدني.
وقد تم نقل الجثتين إلى قسم الطب الشرعي في الزرقاء بناءً على أمر من المدعي العام، فيما تتواصل التحقيقات مع الأب.
وأكد الناطق الإعلامي أنه خلال التحقيق مع والد الطفلين، اعترف بقيامه، إثر خلافات عائلية، بأخذ الطفلين وإلقائهما في السيل، مشيرًا إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة.
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