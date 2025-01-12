 
الأحد 2025-01-12 09:25 م
 

الكشف عن أعمار الطفلين الذين هزت قصتهما الشارع الأردني اليوم

أثناء بحث الدفاع المدني عن جثتي الطفلين
أثناء بحث الدفاع المدني عن جثتي الطفلين
الأحد، 12-01-2025 08:41 م
الوكيل الإخباري-   أظهر مقطع فيديو التقطه أحد الباحثين عن جثتي الطفلين أن الضحيتين هما طفلة في الخامسة من عمرها وشقيقها الرضيع الذي لم يتجاوز الثمانية أشهر.اضافة اعلان


وكانت الأجهزة الأمنية قد أفادت بورود بلاغ عن إلقاء أحد الأشخاص لطفليه في سيل الزرقاء، حيث بدأت عملية البحث التي استمرت لمدة سبع ساعات، وانتهت بالعثور على الجثتين بواسطة غطاسي الدفاع المدني.

وقد تم نقل الجثتين إلى قسم الطب الشرعي في الزرقاء بناءً على أمر من المدعي العام، فيما تتواصل التحقيقات مع الأب.

وأكد الناطق الإعلامي أنه خلال التحقيق مع والد الطفلين، اعترف بقيامه، إثر خلافات عائلية، بأخذ الطفلين وإلقائهما في السيل، مشيرًا إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة.
 
gnews

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