الثلاثاء 2025-09-23
 

الملكة تنتقد تفاوت الدعم العالمي للنساء خلال كلمة لها في مقر الأمم المتحدة في نيويورك

جلالة الملكة رانيا العبدالله خلال إلقائها كلمة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك
جلالة الملكة رانيا العبدالله خلال إلقائها كلمة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك
 
الثلاثاء، 23-09-2025

الوكيل الإخباري-   وجهت جلالة الملكة رانيا العبدالله نداء عاجلا للالتفات إلى الأثر المدمر للحروب والنزاعات على النساء والفتيات، مشيرة إلى أن النساء اللاتي يعانين أكثر غالبا ما يحصلن على قدر أقل من الاهتمام العالمي.

جاء ذلك خلال كلمة لها في مقر الأمم المتحدة في نيويورك أمس الاثنين، دعت فيها جلالة الملكة الأمم المتحدة إلى "التحرك الحاسم" ضد من ينتهكون القانون الإنساني الدولي قائلة إنه"لا يمكن النظر  إلى حقوق النساء من خلال عدسة المصالح السياسية".


وأضافت أن "كل صمت يبعث برسالة مفادها أن بعض النساء يستحققن الدفاع عنهن، وأخريات لا يستحققن عناء المحاولة. وهذا الصمت بلغ مداه في غزة."


حديث جلالتها جاء خلال الاجتماع رفيع المستوى بمناسبة الذكرى الثلاثين للمؤتمر العالمي الرابع للنساء، الذي عقد ضمن فعاليات أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة لإحياء ذكرى اعتماد إعلان ومنصة العمل في بكين عام 1995.


وفي الوقت الذي أشادت فيه جلالتها ببعض التقدم المحرز  نحو أهداف إعلان بكين، اعربت عن فخرها بالعديد من النساء الأردنيات اللاتي "يعشن حياة هادفة، متمسكات بتطلعاتهن وطموحاتهن"، إلا أنها أشارت إلى أن العنف العالمي قد ارتفع في العامين الماضيين إلى أعلى مستوياته خلال ثلاثة عقود. ووصفت هذا التصاعد بأنه "التحدي الأكثر تدميرا" الذي تواجهه النساء اليوم.


وقالت جلالة الملكة: "صحيح أن القنابل لا تفرق بين ضحاياها، لكن الجراح التي تخلفها على النساء في مناطق الصراع أعمق من مجرد إصابات جسدية: عنف قائم على النوع، مخاطر صحية متزايدة، استغلال، واعتداء يومي على كرامتهن."

 
 
