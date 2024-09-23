الملكة رانيا العبدالله تدعو لحماية الأطفال الفلسطينيين

وأضافت “من شبه المستحيل تجاهل صرخة طفل واحد يعاني من الألم. ومع ذلك، وفي هذه اللحظة، هناك جيل كامل من الأطفال الفلسطينيين يصرخ للعالم طلباً للمساعدة. إلا أن البالغين اختاروا أن يغضوا الطرف، هذا ليس أمراً غير أخلاقي فقط، بل غير طبيعي أيضاً.”
وقالت جلالتها “من المفترض أن تكون السنوات الأولى (من عُمر الطفل) مرحلة مليئة بالدهشة – بالاستكشاف والبراءة واللعب”. مشيرة إلى ان أطفال غزة وضمن واقعهم اليومي يُجبرون على القيام بأدوار ومسؤوليات البالغين.
وأشارت إلى فشل البالغين في العالم بحماية أطفال فلسطين، ويجب فعل ما هو أفضل. وقالت “يجب أن يتوقف سفك الدماء. يجب أن تتوقف القنابل عن السقوط. يجب أن يُستأنف وصول المساعدات دون استثناء”.
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