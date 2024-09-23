الملكة رانيا العبدالله تدعو لحماية الأطفال الفلسطينيين

الوكيل الإخباري- دعت جلالة الملكة رانيا العبدالله لحماية الأطفال الفلسطينيين، مشددة على أن “كل طفل يستحق أن يحظى بالحماية”. وبينت خلال كلمتها في فعالية رفيعة المستوى استضافتها منظمة إنقاذ الطفل على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الاثنين، أن “أسهل طريقة لتبرير إيذاء الأطفال هي تجريدهم من طفولتهم. إعطائهم صفات أكبر من عمرهم، شيطنتهم، وجمعهم معاً بعشرات الآلاف حتى يصبحوا مجرد كتلة واحدة بلا ملامح”.

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وأضافت “من شبه المستحيل تجاهل صرخة طفل واحد يعاني من الألم. ومع ذلك، وفي هذه اللحظة، هناك جيل كامل من الأطفال الفلسطينيين يصرخ للعالم طلباً للمساعدة. إلا أن البالغين اختاروا أن يغضوا الطرف، هذا ليس أمراً غير أخلاقي فقط، بل غير طبيعي أيضاً.”



وقالت جلالتها “من المفترض أن تكون السنوات الأولى (من عُمر الطفل) مرحلة مليئة بالدهشة – بالاستكشاف والبراءة واللعب”. مشيرة إلى ان أطفال غزة وضمن واقعهم اليومي يُجبرون على القيام بأدوار ومسؤوليات البالغين.