الملك: تبعات خطيرة لتوسع دوائر العنف واستمرار الأعمال العدائية

وبين جلالته في جلسة ركزت على الوضع بالشرق الأوسط، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أن مضاعفة المساعدات الإغاثية والطبية وضمان وصولها لكل مناطق القطاع أمر أساسي لإنقاذ حياة المدنيين الأبرياء.
وجدد جلالة الملك التأكيد على ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان، وتكثيف جهود التوصل إلى تهدئة شاملة في المنطقة، مؤكدا أن الأردن لن يكون ساحة للصراعات الإقليمية.
وحذر جلالته من التبعات الخطيرة لتوسع دوائر العنف والنزوح واستمرار الأعمال العدائية بحق الفلسطينيين بالضفة الغربية، والانتهاكات على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس.
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