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الملك: تبعات خطيرة لتوسع دوائر العنف واستمرار الأعمال العدائية

الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني
الجمعة، 11-10-2024 06:24 م
الوكيل الإخباري-    دعا جلالة الملك عبدالله الثاني المجتمع الدولي لتنسيق استجابة فورية فاعلة للكارثة الإنسانية في قطاع غزة، لدى مشاركته في أعمال قمة دول جنوب أوروبا "ميد 9" بمدينة بافوس القبرصية، اليوم الجمعة.اضافة اعلان


وبين جلالته في جلسة ركزت على الوضع بالشرق الأوسط، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أن مضاعفة المساعدات الإغاثية والطبية وضمان وصولها لكل مناطق القطاع أمر أساسي لإنقاذ حياة المدنيين الأبرياء.

وجدد جلالة الملك التأكيد على ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان، وتكثيف جهود التوصل إلى تهدئة شاملة في المنطقة، مؤكدا أن الأردن لن يكون ساحة للصراعات الإقليمية.

وحذر جلالته من التبعات الخطيرة لتوسع دوائر العنف والنزوح واستمرار الأعمال العدائية بحق الفلسطينيين بالضفة الغربية، والانتهاكات على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس.
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