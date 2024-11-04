الملك لرئيس أستونيا: على المجتمع الدولي رفض منع إسرائيل لأنشطة وكالة (أونروا)

وشدد جلالته خلال لقاء ثنائي تبعه موسع في قصر الحسينية، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، على ضرورة مضاعفة المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة وضمان وصولها وتوزيعها بكل الطرق الممكنة، لتخفيف الكارثة الإنسانية.
وفي بداية غداء عمل للرئيس الأستوني والوفد المرافق، رحب جلالة الملك بالرئيس كاريس في زيارته الأولى للمملكة، التي تعكس العلاقة المميزة والوثيقة بين البلدين، مؤكدا ضرورة البناء عليها والاستفادة من الفرص.
ولفت جلالة الملك إلى أهمية انعقاد ملتقى الأعمال الأردني الأستوني، المقرر عقده في عمان غدا، في تطوير الأفكار التي تقرب الشعبين رغم المسافات بينهما، مبينا أهمية التعاون الثنائي، لا سيما اقتصاديا ودفاعيا.
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