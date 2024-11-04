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الملك لرئيس أستونيا: على المجتمع الدولي رفض منع إسرائيل لأنشطة وكالة (أونروا)

جلالة الملك عبدالله الثاني يلتقي بالرئيس الأستوني ألار كاريس في قصر الحسينية بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد
جلالة الملك عبدالله الثاني يلتقي بالرئيس الأستوني ألار كاريس في قصر الحسينية بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.
الإثنين، 04-11-2024 04:20 م

الوكيل الإخباري-   أكد جلالة الملك عبدالله الثاني خلال استقباله الرئيس الأستوني ألار كاريس، الاثنين، أن على المجتمع الدولي رفض إجراءات إسرائيل التصعيدية المتعلقة بمنع أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

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وشدد جلالته خلال لقاء ثنائي تبعه موسع في قصر الحسينية، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، على ضرورة مضاعفة المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة وضمان وصولها وتوزيعها بكل الطرق الممكنة، لتخفيف الكارثة الإنسانية.


وفي بداية غداء عمل للرئيس الأستوني والوفد المرافق، رحب جلالة الملك بالرئيس كاريس في زيارته الأولى للمملكة، التي تعكس العلاقة المميزة والوثيقة بين البلدين، مؤكدا ضرورة البناء عليها والاستفادة من الفرص.


ولفت جلالة الملك إلى أهمية انعقاد ملتقى الأعمال الأردني الأستوني، المقرر عقده في عمان غدا، في تطوير الأفكار التي تقرب الشعبين رغم المسافات بينهما، مبينا أهمية التعاون الثنائي، لا سيما اقتصاديا ودفاعيا.

 
gnews

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