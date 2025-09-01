الملك يثمّن نية فرنسا الاعتراف بالدولة الفلسطينية ويؤكد ضرورة وقف الحرب على غزة

وأكد جلالته ضرورة تكثيف الجهود الدولية للدفع باتجاه وقف الحرب على غزة، وضمان إيصال المساعدات الإغاثية للحد من الكارثة الإنسانية.
وجدد جلالة الملك التأكيد على رفض الأردن للخطط الإسرائيلية لترسيخ احتلال غزة وتوسيع السيطرة العسكرية عليها، وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية.
وشدد جلالته على ضرورة دعم الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة، وقيام دولتهم المستقلة وفق حل الدولتين، مثمنا نية فرنسا الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وأعرب جلالة الملك عن تقديره لجهود فرنسا لتحقيق السلام في المنطقة، خاصة على الصعيدين الدبلوماسي والإنساني.
وتناول الاتصال أهمية دعم جهود سوريا ولبنان في الحفاظ على أمنهما واستقرارهما وسيادة أراضيهما.
-
أخبار متعلقة
-
بدء أعمال صيانة طريق الرصيف الملوكي في معان لضمان سلامة المسافرين
-
العضايلة: الأردن أبقى على أولوية القضية الفلسطينية خلال رئاسته لمجلس الجامعة العربية
-
الزراعة: حملة ترقيم المواشي تكشف حيازات وهمية تحصل على أعلاف
-
بدء تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة لمشروع طريق إربد الدائري
-
أمين عام الصحة يتفقد مراكز صحية في جرش
-
البريد الأردني يبحث ووزارة العدل توسيع التعاون
-
وزارة الشباب والاتحاد العربي للتطوع يبحثان التعاون المشترك
-
"المدن الصناعية": زيادة نسب البناء على الأراضي حافز للاستثمار