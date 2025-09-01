الملك يثمّن نية فرنسا الاعتراف بالدولة الفلسطينية ويؤكد ضرورة وقف الحرب على غزة

07:01 م

الوكيل الإخباري- بحث جلالة الملك عبدﷲ الثاني خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، أبرز التطورات في الإقليم، لا سيما في قطاع غزة والضفة الغربية.





وأكد جلالته ضرورة تكثيف الجهود الدولية للدفع باتجاه وقف الحرب على غزة، وضمان إيصال المساعدات الإغاثية للحد من الكارثة الإنسانية.



وجدد جلالة الملك التأكيد على رفض الأردن للخطط الإسرائيلية لترسيخ احتلال غزة وتوسيع السيطرة العسكرية عليها، وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية.



وشدد جلالته على ضرورة دعم الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة، وقيام دولتهم المستقلة وفق حل الدولتين، مثمنا نية فرنسا الاعتراف بالدولة الفلسطينية.



وأعرب جلالة الملك عن تقديره لجهود فرنسا لتحقيق السلام في المنطقة، خاصة على الصعيدين الدبلوماسي والإنساني.



وتناول الاتصال أهمية دعم جهود سوريا ولبنان في الحفاظ على أمنهما واستقرارهما وسيادة أراضيهما.



