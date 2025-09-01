الإثنين 2025-09-01 08:01 م
 

الملك يثمّن نية فرنسا الاعتراف بالدولة الفلسطينية ويؤكد ضرورة وقف الحرب على غزة

جلالة الملك عبدالله الثاني
جلالة الملك عبدالله الثاني
 
الإثنين، 01-09-2025 07:01 م
الوكيل الإخباري-   بحث جلالة الملك عبدﷲ الثاني خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، أبرز التطورات في الإقليم، لا سيما في قطاع غزة والضفة الغربية.اضافة اعلان


وأكد جلالته ضرورة تكثيف الجهود الدولية للدفع باتجاه وقف الحرب على غزة، وضمان إيصال المساعدات الإغاثية للحد من الكارثة الإنسانية.

وجدد جلالة الملك التأكيد على رفض الأردن للخطط الإسرائيلية لترسيخ احتلال غزة وتوسيع السيطرة العسكرية عليها، وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية.

وشدد جلالته على ضرورة دعم الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة، وقيام دولتهم المستقلة وفق حل الدولتين، مثمنا نية فرنسا الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأعرب جلالة الملك عن تقديره لجهود فرنسا لتحقيق السلام في المنطقة، خاصة على الصعيدين الدبلوماسي والإنساني.

وتناول الاتصال أهمية دعم جهود سوريا ولبنان في الحفاظ على أمنهما واستقرارهما وسيادة أراضيهما.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

جهاز الأمن الأوكراني يوجه اتهامات جديدة لقديروف

عربي ودولي جهاز الأمن الأوكراني يوجه اتهامات جديدة لقديروف

بدء أعمال صيانة طريق الرصيف الملوكي في معان لضمان سلامة المسافرين

أخبار محلية بدء أعمال صيانة طريق الرصيف الملوكي في معان لضمان سلامة المسافرين

ا

أخبار محلية العضايلة: الأردن أبقى على أولوية القضية الفلسطينية خلال رئاسته لمجلس الجامعة العربية

ارشيفية

أخبار محلية الزراعة: حملة ترقيم المواشي تكشف حيازات وهمية تحصل على أعلاف

ت

أخبار محلية بدء تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة لمشروع طريق إربد الدائري

الجانب المظلم للفواكه .. كيف تدمر أسنانك دون أن تشعر؟

طب وصحة الجانب المظلم للفواكه .. كيف تدمر أسنانك دون أن تشعر؟

ا

أخبار محلية أمين عام الصحة يتفقد مراكز صحية في جرش

البريد الأردني يبحث ووزارة العدل توسيع التعاون

أخبار محلية البريد الأردني يبحث ووزارة العدل توسيع التعاون



 
 





الأكثر مشاهدة