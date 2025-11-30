الملك يحضر حفل تنصيب رئيس جمهورية باربادوس

06:47 م

الوكيل الإخباري- حضر جلالة الملك عبدﷲ الثاني، الأحد، حفل تنصيب رئيس جمهورية باربادوس جيفري بوستيك.





وتزامن الحفل، الذي عقد في ملعب كنسينغتون أوفال في العاصمة بريدج تاون، مع احتفال جمهورية باربادوس بيوم استقلالها التاسع والخمسين.



وكان جلالته قد التقى السبت، رئيسة وزراء باربادوس ميا موتلي.





