الأحد 2025-11-30 08:20 م

الملك يحضر حفل تنصيب رئيس جمهورية باربادوس

الأحد، 30-11-2025 06:47 م
الوكيل الإخباري-   حضر جلالة الملك عبدﷲ الثاني، الأحد، حفل تنصيب رئيس جمهورية باربادوس جيفري بوستيك.اضافة اعلان


وتزامن الحفل، الذي عقد في ملعب كنسينغتون أوفال في العاصمة بريدج تاون، مع احتفال جمهورية باربادوس بيوم استقلالها التاسع والخمسين.

وكان جلالته قد التقى السبت، رئيسة وزراء باربادوس ميا موتلي.
 
 


