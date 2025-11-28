الملك يزور جمهورية باربادوس لحضور حفل تنصيب رئيسها الجديد بعد غد الأحد

06:21 م

الوكيل الإخباري- يبدأ جلالة الملك عبدالله الثاني زيارة إلى جمهورية باربادوس غدا السبت، لحضور حفل تنصيب رئيسها المنتخب جيفري بوستيك، المقرر إقامته يوم بعد غد الأحد. اضافة اعلان



