الجمعة 2025-11-28 07:05 م

الملك يزور جمهورية باربادوس لحضور حفل تنصيب رئيسها الجديد بعد غد الأحد

جلالة الملك عبدالله الثاني
الجمعة، 28-11-2025 06:21 م
الوكيل الإخباري-  يبدأ جلالة الملك عبدالله الثاني زيارة إلى جمهورية باربادوس غدا السبت، لحضور حفل تنصيب رئيسها المنتخب جيفري بوستيك، المقرر إقامته يوم بعد غد الأحد. اضافة اعلان
 
 


