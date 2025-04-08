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الملك يستقبل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك

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الملك يستقبل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك
 
الثلاثاء، 08-04-2025 02:44 م
الوكيل الإخباري-    استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، غبطة بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.اضافة اعلان


وأكد جلالته خلال اللقاء، الذي حضره سمو الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية، المبعوث الشخصي لجلالته، أهمية الحفاظ على الوجود المسيحي في الشرق الأوسط.

كما أكد جلالة الملك حرص الأردن على دعم جهود سوريا في حفظ أمنها واستقرارها وضمان حقوق جميع مكونات المجتمع.
 
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الدفاع المدني يخمد حريق مصنع بمنطقة القطرانة

أخبار محلية الدفاع المدني يخمد حريق مصنع بمنطقة القطرانة

الدفاع المدني يخمد حريق مصنع بمنطقة القطرانة

أخبار محلية الملك يستقبل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك



 
 





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