الملك يصل إلى موقع انعقاد القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة

ويضم الوفد الأردني رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة ومندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أمجد العضايلة والسفير الأردني لدى قطر زيد اللوزي.
وأدى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليمين الدستورية، نائبا لجلالة الملك بحضور هيئة الوزارة.
