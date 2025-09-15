الملك يصل إلى موقع انعقاد القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة

الوكيل الإخباري- وصل جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن، عصر الاثنين، إلى الدوحة لترؤس الوفد الأردني المشارك في أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة لبحث الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر.

ويضم الوفد الأردني رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة ومندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أمجد العضايلة والسفير الأردني لدى قطر زيد اللوزي.