الملك يعود إلى أرض الوطن

الأربعاء، 27-08-2025 07:14 م
الوكيل الإخباري-   عاد جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أرض الوطن، اليوم الأربعاء، بعد زيارة دولة إلى جمهورية أوزبكستان، وزيارة رسمية إلى جمهورية كازاخستان.اضافة اعلان
 
 
