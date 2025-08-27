الملك يعود إلى أرض الوطن

07:14 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/743868 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- عاد جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أرض الوطن، اليوم الأربعاء، بعد زيارة دولة إلى جمهورية أوزبكستان، وزيارة رسمية إلى جمهورية كازاخستان. اضافة اعلان



