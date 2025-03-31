الملك يغادر أرض الوطن في زيارتي عمل إلى ألمانيا وبلغاريا

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الوكيل الإخباري- غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن، الاثنين، في زيارتي عمل إلى ألمانيا وبلغاريا. وتسبق زيارتي العمل، زيارة خاصة قصيرة. اضافة اعلان





وأدى سمو الأمير فيصل بن الحسين اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.







