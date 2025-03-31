الإثنين 2025-03-31 07:01 م
 

الملك يغادر أرض الوطن في زيارتي عمل إلى ألمانيا وبلغاريا

جلالة الملك عبدالله الثاني
جلالة الملك عبدالله الثاني
 
الإثنين، 31-03-2025 04:42 م
الوكيل الإخباري-   غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن، الاثنين، في زيارتي عمل إلى ألمانيا وبلغاريا. وتسبق زيارتي العمل، زيارة خاصة قصيرة.اضافة اعلان


وأدى سمو الأمير فيصل بن الحسين اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.
 
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