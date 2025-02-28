 
الجمعة 2025-02-28 08:05 م
 

الملك يهنئ الأمتين العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان

جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين
الملك عبدالله الثاني
الجمعة، 28-02-2025 07:22 م

الوكيل الإخباري-   هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني، الجمعة، الأمتين العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان.

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وقال جلالته عبر منصة "إكس": "أهلا بشهر الرحمة والمغفرة. اللهم بارك لنا في شهر رمضان الفضيل. أعاده الله على الأردن والأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات".

 
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