الملك يهنئ الأمتين العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان

وقال جلالته عبر منصة "إكس": "أهلا بشهر الرحمة والمغفرة. اللهم بارك لنا في شهر رمضان الفضيل. أعاده الله على الأردن والأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات".
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