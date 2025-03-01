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الملك يهنئ بذكرى تعريب قيادة الجيش العربي

الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني
السبت، 01-03-2025 08:08 م

الوكيل الإخباري-    هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني في منشور على حسابه على منصة "إكس" نشامى ونشميات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بذكرى تعريب قيادة الجيش العربي.

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وقال جلالته في المنشور "في ذكرى تعريب قيادة الجيش، تحية لجيشنا العربي المصطفوي، مصدر فخرنا واعتزازنا. حمى الله وطننا، وبارك بسواعد نشامى ونشميات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية".

 
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