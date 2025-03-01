الملك يهنئ بذكرى تعريب قيادة الجيش العربي

وقال جلالته في المنشور "في ذكرى تعريب قيادة الجيش، تحية لجيشنا العربي المصطفوي، مصدر فخرنا واعتزازنا. حمى الله وطننا، وبارك بسواعد نشامى ونشميات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية".
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