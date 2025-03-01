الملك يهنئ بذكرى تعريب قيادة الجيش العربي

الوكيل الإخباري- هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني في منشور على حسابه على منصة "إكس" نشامى ونشميات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بذكرى تعريب قيادة الجيش العربي.

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